Pilotprojekt mit Batteriespeicher – EnBW: Neue Schnellladeparks für Niedersachsen

Gleich vier neue Schnellladeparks der EnBW sollen in den nächsten Monaten in Niedersachsen ans Netz gehen. Einer davon erhält sogar einen Batteriespeicher.

SP-X/Karlsruhe. Die EnBW hat den Bau von vier weiteren Ladeparks in Niedersachsen angekündigt. Ende 2024 sollen Schnellladeparks mit jeweils 24 HPC-Säulen an der A1-Abfahrt Osnabrück Hafen sowie an der A7-Abfahrt Dorfmark ans Netz gehen. Anfang 2025 folgen zwei Parks mit jeweils 16 HPC-Ladepunkten an der A2/Braunschweig-Ost sowie an der A27/Walsrode-West. Alle Standorte verfügen über Ladesäulen mit 400 kW sowie Solardächer, die direkt in den Ladekreislauf einspeisen. Im Ladepark Osnabrück Hafen installiert die EnBW als Pilotprojekt zusätzlich einen Batteriespeicher, der den Stromkunden auch bei hoher Auslastung eine hohe Leistung garantieren soll.

Derzeit betreibt EnBW mehr als 5.000 Schnellladepunkte. Bis 2023 soll das Schnellladenetz auf über 30.000 Ladepunkte ausgebaut werden.

Mario Hommen/SP-X