Personalisierte Infos – Kia integriert 4screen

Kia erweitert sein Telematiksystem Connect um die Funktionen der Plattform 4screen Foto: Kia

SP-X/Frankfurt. Kia erweitert sein Telematiksystem Connect um die Funktionen der Plattform 4screen. Diese vernetzt Autofahrer in Echtzeit mit Unternehmen und Services. 4screen zeigt auf dem Infotainment-Bildschirm etwa Infos zu Hotels, Geschäften oder Ladestationen mit ihren jeweiligen Markenzeichen oder Logo an. Durch Anwählen der Marken-Pins erhält der Fahrer zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten und Kontaktdaten oder kann auf verfügbare Angebote und Rabatte zugreifen. 4screen lässt sich so personalisieren, dass nur bestimmte Kategorien angezeigt werden, wie etwa Ladestationen, aber keine Tankstellen. Der Fahrer kann die Funktionen deaktivieren. 4screen ist aktuell in Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Italien, Spanien, den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien aktiv, weitere Länder sollen folgen.

Kia spielt Fahrzeugen, die über Gen5W- oder ccNC-Infotainmentsysteme verfügen, 4screen im Rahmen des nächsten Software-Updates over the air (OTA) auf.

Elfriede Munsch/SP-X