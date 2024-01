Passt fast immer – Mercedes me Charge expandiert weiter

Mittlerweile stehen Nutzern von Mercedes me Charge weltweit über 1,5 Millionen Ladepunkte zur Verfügung Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Stuttgart. 2023 ist das Ladenetzwerk Mercedes me Charge kräftig gewachsen. Im Schnitt, berichtet der Autobauer, konnten pro Monat über 40.000 Ladepunkte neu in den Verbund integriert werden. Mittlerweile sind weltweit über 1.300 Anbieter und 1,5 Millionen Ladepunkte, darunter 170.000 Schnellladepunkte, unter dieser Marke verfügbar. Das Ladenetzwerk ist in insgesamt 31 Ländern vertreten. Neben 800.000 Ladepunkten in Asien und etwa 100.000 in Nordamerika stehen rund 600.000 im europäischen Netzwerk zur Verfügung. In Deutschland sind es mittweile über 100.000 und damit über 90 Prozent aller hierzulande vorhandenen Ladepunkte.

Mercedes me Charge bietet drei Tarife an. Beim Tarif S entfällt die Grundgebühr, die Preise für die Kilowattstunde können je nach Ladesäulenbetreiber variieren. Alternativ gibt es die Tarife M und L mit monatlicher Grundgebühr sowie anbieterübergreifend gültigen Fixpreisen für die Kilowattstunde. Der Tarif L empfiehlt sich für Vielfahrer. Hier werden monatlich 12,90 Euro verlangt, die Kilowattstunde kostet beim AC-Laden 36 und beim DC-Laden 55 Cent.

Mario Hommen/SP-X