Osterferien sorgen für volle Autobahnen – Stauprognose

SP-X/München. Der Osterreiseverkehr sorgt in Deutschland für volle Autobahnen. In der Woche vor Karfreitag haben 14 Bundesländer Schulferien, was bereits am vorherigen Wochenende für hohe Verkehrsbelastungen auf den wichtigsten Reiserouten in die Berge, die südlichen Länder und die Küste führt. Auch auf den Fernstrecken der benachbarten Alpenländer herrscht aufgrund des Ferienstarts reger Betrieb. Die Spitzenzeiten liegen nach Einschätzung des ADAC am Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr.

Schon in der Woche vor Ostern starten vielerorts die Ferien Foto: SP-X

Der Automobilclub hat zudem die besonders betroffenen Strecken identifiziert. Dazu zählen:

A 1 Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

A 3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 7 Hamburg – Flensburg

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Berlin – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

In Österreich ist zudem die Tauernautobahn laut ADAC eine Staufalle, da dort mehrere Tunnel gleichzeitig erneuert werden. Auch am Achenpass könnte es zu starken Behinderungen kommen.

Holger Holzer/SP-X