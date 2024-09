Oktoberfest verbraucht mehr Strom als E-Autos – Energieversorgung

Anzeige

SP-X/München. Großveranstaltungen fordern das deutsche Stromnetz stärker als das Laden von E-Autos. So verbraucht das Oktoberfest in München rund 14-mal mehr Energie als die in der Stadt währenddessen an öffentlichen Säulen ladenden Elektrofahrzeuge, wie der Dienstleister Digital Charging Solutions (DCS) für das Jahr 2023 berechnet hat. Demnach flossen in den gut zwei Wochen Volksfest rund 192.743 kWh in die Akkus der örtlichen E-Autoflotte. Die Wiesn mit ihren Festzelten und Fahrgeschäften verbrauchte im gleichen Zeitraum 2,8 Millionen kWh. Das zeigt laut DCS die hohe Belastbarkeit des deutschen Stromnetzes. Die vielzitierte Angst eines Zusammenbruchs sei vollkommen unrealistisch.

E-Autos zapfen weniger Strom als das Oktoberfest Foto: Aiways

Holger Holzer/SP-X