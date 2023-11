Offen für Stadt und Touris – AIM EV Micro 01

Bei dem von AIM vorgestellten Micro 01 handelt es sich offiziell um ein Konzeptauto, welches allerdings schon bald in Serie gehen dürfte Foto: JAMA

SP-X/Tokio. Der japanische Auftragsentwickler AIM zeigt auf Japan Mobility Show sein Elektro-Konzept EV Micro 01. Es handelt sich um ein 2,49 Meter kurzes und 1,29 Meter breites Elektro-Leichtbauauto mit zwei Sitzplätzen. Der E-Zwerg zeichnet sich durch ein freundlich-futuristisches Design aus. Im unteren Bereich der Seitentüren bietet er kleine Fenster, die den Blick auf die Beine der Fahrgäste freigeben. Neben einer geschlossenen hat AIM auch eine offene Version erdacht, die auf Dach und Heckscheibe verzichtet. Das Cockpit ist sehr aufgeräumt. Mittig im Armaturenbrett gibt es zwei Displayanzeigen im Stil von Rundinstrumenten. Darunter befindet sich ein übersichtlicher Schalter-Komplex mit Belüftungsregler, Startknopf und Fahrstufen-Tasten.

Mit einer Länge von zweieinhalb Metern fällt der Zweisitzer besonders kompakt aus Foto: JAMA

Zum Antrieb macht AIM keine konkreten Angaben. Das 600 Kilogramm leichte Stadtmobil soll maximal 60 km/h schnell und mit einer Ladung 120 Kilometer weit fahren. Geplant sind feste und austauschbare Batterietypen. Der Micro soll als Transportmittel für den täglichen Gebrauch sowie als Miet- oder Gemeinschaftsfahrzeug in der Tourismusbranche eingesetzt und ab 2025 in der Präfektur Okinawa produziert werden. Ohne Batterie soll der Zweisitzer in Japan umgerechnet rund 6.250 Euro kosten.

Ohne Dach wird die Fahrt im AIM Micro 01 zum sonnigen Frischluftvergnügen Foto: JAMA

Mario Hommen/SP-X