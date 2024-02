Nur noch hauchdünn hinter dem Diesel – E-Auto-Neuzulassungen in Europa

Der Diesel verliert in Europa weiter an Boden. Benziner und E-Auto gewinnen Marktanteile.

SP-X/Uxbridge. Das E-Auto hat mit dem Diesel fast gleichgezogen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil elektrischer Modelle an den in Europa neu zugelassenen Pkw bei 16 Prozent und damit zwei Punkte höher als im Vorjahr, wie das Beratungsunternehmen Jato ermittelt hat. Der Diesel-Anteil ist gegenüber 2022 um zwei Punkte auf 18 Prozent gesunken. In absoluten Zahlen liegt das E-Auto mit 2,01 Millionen Einheiten knapp hinter dem Diesel mit 2,05 Millionen Fahrzeugen. Dominierender Antrieb bleibt der Benziner, der mit einem Plus von zwei Punkten auf 58 Prozent seine Führung weiter ausbauen konnte.

Die Jato-Daten beziehen sich auf die Märkte der EU und des Vereinigten Königreichs. Sie sind deutlich aussagekräftiger als die offiziellen Statistiken des Industrieverbands ACEA, bei denen der Diesel unrealistisch schwach abschneidet, da dort bereits mild hybridisierte Fahrzeuge – also Pkw mit einem aufgerüsteten Start-Stopp-System – der Kategorie „Hybride“ zugeschlagen werden. Insgesamt wurden in EU und Vereinigtem Königreich im vergangenen Jahr rund 12,79 Millionen Neuwagen in Verkehr gebracht.

Holger Holzer/SP-X