Nur einer fiel durch – ADAC Kindersitztest

SP-X/München. Der Verkehrsclub ADAC hat 17 aktuelle Kindersitzmodelle getestet. Die Ergebnisse fielen überwiegend positiv aus. 16 der getesteten Modelle erhielten die Note „gut“ oder „befriedigend“. Nur ein Modell, die Babyschale Snuglite i-Size von Graco, wurde wegen zu hoher Schadstoffbelastung mit der Note „mangelhaft“ abgestraft.

Getestet wurden Babyschalen und Kindersitze für das gesamte Altersspektrum. Die beste Note aller 17 getesteten Sitze erhielt mit 1,6 die Babyschale Thule Maple mit Alfi Base, die für Kinder bis zu einem Jahr geeignet ist. In der Testgruppe bis 1,5 Jahre überzeugten mit Doona i, Besafe Go Beyond und Britax Römer Baby-Safe Core drei Sitze mit den Noten 1,7 bzw. 1,8. Alle drei haben sich in den Sicherheitstests überdurchschnittlich gut bewährt. Das gilt auch für den Sitz Besafe Beyond, der für Kinder von 1 bis 7 Jahren geeignet ist und ebenfalls mit 1,8 bewertet wurde. Ebenfalls mit 2,0 und also „gut“ benotet wurden der Sitz Nuna Pruu (bis 4 Jahre) und der Maxi-Cosi Rodifix R (4 bis 12 Jahre).

Die getesteten Sitze decken ein Preisspektrum von 95 bis 758 Euro ab. Günstigster Sitz ist der eingangs erwähnte und schlecht bewertete Snuglite, der zu viel Formaldehyd im Bezugsstoff aufwies. Deutlich besser schnitt der Britax Römer ab, der die Note 1,8 erhielt und mit 129 Euro noch vergleichsweise günstig ist. Ebenfalls gut und günstig ist der Maxi-Cosi Rodifix R für 150 Euro.

