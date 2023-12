Nun auch in lang – Mercedes T-Klasse und Citan Tourer

Mercedes bietet seinen Hochdachkombi nun auch mit langem Radstand an Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Stuttgart. Mercedes bietet den Hochdachkombi der T-Klasse sowie dessen Nutzfahrzeug-Ableger Citan Tourer nun auch in einer Langversion an. Mit 4,92 Metern messen sie von Stoßstange zu Stoßstange rund 42 Zentimeter mehr als die Standardmodelle. In beiden Varianten findet so auf Wunsch eine dritte Sitzreihe mit zwei Plätzen Raum, alternativ erhöht das Wachstum das Ladevolumen um bis zu 1.270 auf 3.660 Liter. Den Antrieb übernimmt jeweils ein 96 kW/131 PS starker 1,3-Liter-Benziner, der mit Sechsgang-Handschaltung oder einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombinierbar ist. Die Bruttopreise starten bei 32.500 Euro für die Pkw-Variante T 180 und bei 33.100 Euro für den vor allem für den gewerblichen Einsatz vorgesehenen Citan 113.

Mit der Einführung der Langversion zieht Mercedes mit dem Teilespender Renault Kangoo gleich, der bereits seit Herbst ebenfalls in einer gestreckten Ausführung zu haben ist. Auch Nissans Ableger Townstar dürfte bald nachziehen.

Holger Holzer/SP-X