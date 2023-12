Nio kooperiert mit Geely – Batterie-Wechsel

SP-X/Guangzhou. Die chinesischen Autohersteller Geely und Nio wollen bei Wechsel-Akkus für E-Autos zusammenarbeiten. Die nun geschlossene strategische Kooperation betrifft die Entwicklung von Standards, Technik und Fahrzeugmodellen.

Der Batterie-Tausch wird bislang vor allem vom Start-up Nio vorangetrieben, das in China und Europa automatisierte Wechsel-Stationen unterhält, in denen Kunden der Marke leere Speicher in wenigen Minuten gegen ein volles Exemplar tauschen lassen können. Mit neuen Partnern könnte Nio die als Alternative zu Schnellladeparkt gedachte Infrastruktur ausbauen und ökonomischer betreiben. Zuletzt hatte das Unternehmen aus Shanghai auch den Autohersteller Changan als Partner vorgestellt, zuletzt der sechstgrößte chinesische Autohersteller in Bezug auf die Fahrzeugproduktion. Geely war im ersten Halbjahr Chinas Nummer vier und ist mit Marken wie Volvo und Polestar auch in Europa vertreten.

Holger Holzer/SP-X