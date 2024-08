Nicht zu kalt einstellen – Tipp der Woche: Klimaanlage im Hochsommer

Anzeige

SP-X/Weiden. Bei hochsommerlichen Außentemperaturen sorgt eine Klimaanlage für angenehme Kühle im Auto. Damit die Anlage effizient arbeitet, sollte sie auf für Insassen angenehme Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad reguliert werden. Die Experten des Kfz-Service-Unternehmens ATU raten von niedrigeren Einstellungen ab, da diese zu einem hohen Energieverbrauch führen. Schaltet man ungefähr 5 Minuten vor Fahrtende die Klimaanlage aus, trägt das ebenfalls zum effizienten Umgang bei. Außerdem ist dann der Temperaturunterschied zwischen innen und außen nicht ganz so hoch. Das verhindert besonders bei einer hohen Differenz einen Temperaturschock beim Verlassen des Fahrzeugs.

Bei hochsommerlichen Außentemperaturen sorgt eine Klimaanlage für angenehme Kühle im Auto Foto: SP-X/Mario Hommen

Beim Parken achtet man am besten darauf, das Auto im Schatten abzustellen und die Windschutzscheibe von außen mit Sonnenschutzfolie abzudecken. So heizt sich der Innenraum weniger auf und muss weniger gekühlt werden. Bevor man die Klimaanlage einschaltet, ist es hilfreich, die Autofenster ein paar Minuten zu öffnen. So kann die heiße Luft aus dem Auto entweichen.

Einmal jährlich sollte die Klimaanlage desinfiziert werden, um die Ausbreitung von Pilzen und Bakterien im Klima- und Lüftungssystem zu verhindern. Alle zwei Jahre steht idealerweise eine Wartung an, bei der unter anderem bei Bedarf das Kältemittel nachgefüllt wird.

