Nicht ohne Helm und nur alleine – Tipp: Fahren mit E-Scooter

SP-X/Stuttgart. In den großen deutschen Städten gehören E-Scooter mittlerweile zum Straßenverkehr dazu. Ihre Akzeptanz durch andere Verkehrsteilnehmer ist jedoch aufgrund des oftmals regelwidrigen Verhaltens der E-Scooter-Fahrer eher verhalten. Die Sachverständigenorganisation GTÜ weist darauf hin, dass E-Scooter nur konform zur Straßenverkehrsordnung benutzt werden dürfen. Falls vorhanden, müssen E-Scooter auf dem Radweg gefahren werden. Gibt es keine, müssen sie auf die Fahrbahn. Auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung dürfen sie nicht gefahren werden.

Husqvarna bietet mit dem Skutta nun auch einen E-Scooter mit smarter Klappfunktion Foto: Husqvarna

Das Blockieren von Gehwegen, Einfahrten, Radwegen oder andere Verkehrswegen beim Abstellen ist nicht gestattet. Mindestalter für die Benutzung ist hier zu Lande 14 Jahre. Nur eine Person darf mit einem elektrischen Roller fahren, das Handy während der Fahrt zu nutzen, ist nicht erlaubt. Die GTÜ rät zudem E-Scooter-Fahrern, immer einen Helm zu tragen. Der Kopfschutz reduziert die Gefahr von schweren Verletzungen im Falle eines Unfalls.

Elfriede Munsch/SP-X