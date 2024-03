Nicht nur fürs Stilfser Joch – Fahrbericht: Moto Guzzi Stelvio

Es gibt wieder eine Stelvio von Moto Guzzi. Italiens älteste Motorradmarke bringt mit der in der oberen Mittelklasse angesiedelten Reiseenduro ein zeitgemäßes Motorrad mit moderner Technik-Ausstattung.

SP-X/Almería. Nach jahrelanger Abstinenz wendet sich Moto Guzzi wieder dem Reiseenduro-Segment der oberen Mittelklasse zu; die erste Stelvio war nach achtjähriger Bauzeit 2016 und überschaubarem Erfolg ausgelaufen. Basis für die neue Stelvio, ebenfalls nach dem Stilfser Joch benannt und 16.500 Euro teuer, ist der seit 2023 auf dem Markt befindliche Sporttourer V100 Mandello.

Bei Moto Guzzi feiert der Modellname Stelvio sein Comeback

Dessen Motor, ein flüssigkeitsgekühlter V2 mit 1042 Kubikzentimetern Hubraum und einer Spitzenleistung von 84,6 kW/115 PS, kommt in der neuen Stelvio unverändert zum Einsatz. Der stählerne Mandello-Brückenrahmen musste nur geringfügig abgeändert werden, die Schwinge wird etwas stärker dimensioniert, das Vorderrad wächst von 17 auf 19 Zoll, die Federwege sind länger.

Die nach dem Stilfser Joch benannte Stelvio kostet 16.500 Euro

Von ihrer Vorfahrin unterscheidet sich die jüngste Stelvio neben dem deutlich leistungsstärkeren Motor vor allem durch ihr um fast 40 Kilo niedrigeres Gewicht und ihre topaktuelle Elektronik-Ausstattung.

Angesichts der Gewichtsklasse erscheinen Touren jenseits von Feldwegen oder Naturstraßen nicht wirklich empfehlenswert

Der sehr kurz geratene Endschalldämpfer auf der rechten Fahrzeugseite entlässt relativ dumpfe Töne die gut zum sportlichen Erscheinungsbild der Stelvio passen. Der flüssigkeitsgekühlte V2-Motor mit 90 Grad Zylinderwinkel ist, ganz gemäß der Tradition bei Moto Guzzi, längs eingebaut. Das bedeutet, dass die beiden Zylinderhauben links und rechts unterm Tank hervorragen. Der mächtige V2 ist von der sportlichen Sorte: Sein Drehzahllimit liegt bei 9.500 Umdrehungen, die Maximalleistung fällt erst bei 8.700 Touren an, das maximale Drehmoment wird bei 6.500 U/min realisiert. Wer nun vermutet, „untenrum“ sei bei der Stelvio nix los, irrt: Der bestens abgestimmte Motor geht schon bei niedrigsten Drehzahlen fein ans Gas und ist auch unter 2.000 Touren fahrbar.

Die ab März verfügbare Stelvio gibt es in Schwarz Vulcaono oder Gelb Savana

Richtig lebendig wird die 246 Kilogramm wiegende Fuhre bei 3.500 Umdrehungen. Wesentlich höher als bis zum Anfall des maximalen Drehmoments zu drehen, bringt nicht allzu viel, weshalb man sich bei flotter Fahrt meist im Bereich zwischen 3.500 und 7.000 Touren aufhält. Wer es ein wenig gemütlicher mag, kann viel im fünften und sechsten Gang erledigen. Dank 21-Liter-Tank und mäßigem Verbrauch sind mindestens 350 Kilometer Reichweite drin.

Absolut auf der Höhe der Zeit ist die Stelvio in Sachen Ergonomie und Aerodynamik

Das Sechsganggetriebe ist gut abgestimmt und mit Hilfe der leichtgängigen Kupplung präzise und ohne nennenswerten Kraftaufwand leicht schaltbar, der aufpreispflichtige Quickshifter für kupplungslose Gangwechsel funktioniert ab mittleren Drehzahlen tadellos.

Die Sitzbank bietet hohen Sitzkomfort auch auf langen Touren

Das Fahrverhalten der Moto Guzzi Stelvio ist bei schneller Geradeausfahrt ebenso untadelig wie in Kurven, auch narbige Oberflächen stören die Linie nicht. Überhaupt mach Kurvenfahren mit der Stelvio viel Spaß, erscheint sie doch handlicher als es ihr Gewicht von 246 Kilogramm erwarten lässt. Die Federelemente weisen bei 17 Zentimetern Federweg eine gelungene Grundabstimmung auf, lassen sich zudem jeweils in der Zugstufendämpfung und Vorspannung einstellen. Zusammen mit der Radial-Bremsanlage von Brembo samt feinen Monoblock-Vierkolbensätteln und einem Sechsachsen-Sensor zur Steuerung von ABS und Traktionskontrolle auch in Schräglagen präsentiert die Stelvio ein rundum gelungenes Fahrwerk, das dem Fahrer absolutes Vertrauen vermittelt.

Der sehr kurz geratene Endschalldämpfer auf der rechten Fahrzeugseite entlässt relativ dumpfe Töne die gut zum sportlichen Erscheinungsbild der Stelvio passen

Absolut auf der Höhe der Zeit ist die Stelvio in Sachen Ergonomie und Aerodynamik; Der Fahrer ist ausgezeichnet untergebracht, die Sitzhöhe von 83 Zentimetern fällt bescheiden aus, sodass der Boden leicht erreichbar ist. Die zweiteilige Bank ist bequem und groß genug auch für lange Fahrten. Der Windschutz ist einwandfrei, der Windschild lässt sich – eine Rarität in dieser Klasse – elektrisch verstellen. Auch fürs Fahren im Stehen passen Lenker und Fußrasten; angesichts der Gewichtsklasse erscheinen Touren jenseits von Feldwegen oder Naturstraßen nicht wirklich empfehlenswert. Leichte Offroad-Ausflüge steckt die Stelvio im gleichnamigen Fahrmodus (Hinterrad-ABS deaktiviert, die Traktionskontrolle ist ebenfalls deaktivierbar) souverän weg. Pfade, auf denen Stollenreifen nötig erscheinen, würden wir weder der Stelvio noch ihrem Fahrer zumuten wollen.

Das Heck der Stelvio gefällt mit einem schicken Rückleuchten-Styling

Einen neuen Standard für die Marke setzt die Elektronik-Ausstattung der Stelvio: Sie bietet nicht nur LED-Licht rundum, und ein sehr gelungenes 5-Zoll-Farb-TFT-Display mit guter Ablesbarkeit und guter Bedienung, sondern gegen 800 Euro Zuzahlung auch ein im Mutterkonzern Piaggio entwickeltes, radarbasiertes Assistenzsystem. Es nennt sich PFF (Piaggio Fast Forward) und beherrscht vier Disziplinen: Totwinkel-Warnung, Frontkollisionswarnung sowie Spurwechselhilfe und auch eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Abkürzung FCC. Letztere erfordert einen weiteren Mehrpreis in noch unbekannter Höhe; lieferbar ist FCC wohl erst im Lauf des Jahres.

Am 19-Zoll-Vorderrad bietet die Guzzi eine Doppelscheibenbremse von Brembo

Kein Zweifel: Die Moto Guzzi Stelvio setzt sich auch ohne semiaktive Fahrwerksregelung – die ist weiterhin der V100 Mandello vorbehalten – an die Spitze der Modellpalette. Sie erscheint als in sich logisch aufgebautes Motorrad mit vielen Fähigkeiten und nur geringen Unvollkommenheiten; so könnte beispielsweise die automatische Blinkerrückstellung etwas reaktionsschneller ausfallen. Abgesehen davon: Die Stelvio dürfte für viele, die eine reichweitenstarke Kardan-Reiseenduro unterhalb der extrem hochgerüsteten und entsprechend teuren BMW GS suchen, ein überlegenswertes Angebot darstellen.

Am Tank der Stelvio prangt das traditionsreiche Markenemblem von Moto Guzzi

Moto Guzzi Stelvio – Technische Daten:

Ebenfalls ganz in der Tradition der Marke wird die Motorkraft ans Hinterrad per Kardanwelle übertragen

Motor: Flüssigkeitsgekühlter 90°-V2-Motor, vier Ventile pro Zylinder, DOHC, 1042 ccm Hubraum, 84,6 kW/115 PS bei 8.700 U/min., 105 Nm bei 6.750 min; Einspritzung, 6 Gänge, Kardan

Der flüssigkeitsgekühlte V2-Motor mit 90 Grad Zylinderwinkel ist, ganz gemäß der Tradition bei Moto Guzzi, längs eingebaut

Fahrwerk: Stahlrohr-Brückenrahmen, Motor mittragend; vorne USD-Telegabel, Ø 4,3 Zentimeter, 17 cm Federweg, Zugstufendämfpung und Vorspannung einstellbar; hinten Aluminium-Einarmschwinge, Zentralfederbein, 17 cm Federweg, Zugstufendämpfung und Vorspannung einstellbar; Kreuzspeichenräder; schlauchlose Reifen Michelin Anakee 120/70-R 19 (vorne) und 170/60 R 17 (hinten). 32 cm Doppelscheibenbremse vorne, 28 cm Einscheibenbremse hinten

Die Elektronik-Ausstattung der Stelvio bietet ein sehr gelungenes 5-Zoll-Farb-TFT-Display mit guter Ablesbarkeit und guter Bedienung

Assistenzsysteme: Abschaltbares ABS mit Schräglagenfunktionen, dynamische, schräglagenoptimierte Traktionskontrolle, fünf Fahrmodi (Regen, Straße, Tour, Sport, Offroad), LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, automat. Blinkerrückstellung, Antihopping-Kupplung, Temporegelung, a.W. Schaltassistent, Reifendruckanzeige, PFF Rider Assistance Solution (Abstandswarner, Totwinkelkontrolle, a.W. auch dyn. Tempomat)

Um sich durch die Menü-Welten im Display zu navigieren, bietet die Stelvio entsprechende Schalter am Lenkergriff

Maße und Gewichte: Radstand 1,52 m, Sitzhöhe 83 cm, Gewicht fahrfertig 246 kg, Zuladung 210 kg; Tankinhalt 21 l

Die neue Stelvio treibt ein flüssigkeitsgekühlter V2 mit 1.042 Kubikzentimetern Hubraum und 84,6 kW/115 PS Spitzenleistung an

Fahrleistungen: 0-100 km/h ca. 3,8 s, Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h. Normverbrauch lt. EU5 5,1 l/100 km, Reichweite über 350 km

Von ihrer Vorfahrin unterscheidet sich die jüngste Stelvio neben dem deutlich leistungsstärkeren Motor vor allem durch ihr um fast 40 Kilo niedrigeres Gewicht

Farben und Lieferbarkeit: Schwarz Vulcaono und Gelb Savana; ab März 2024

Richtig lebendig wird die 246 Kilogramm wiegende Fuhre bei 3.500 Umdrehungen

Preis: ab 16.500 Euro (PFF plus 800 Euro)

Auch fürs Fahren im Stehen passen Lenker und Fußrasten

Ulf Böhringer/SP-X