Nicht nur für die Nordschleife – Ford Mustang GTD

SP-X/Köln. Ford hat weitere Details der für 2025 angekündigten Mustang-Variante GTD verraten. Demnach mobilisiert der aufgeladene 5,2-Liter-V8-Motor laut US-Zertifizierung 608 kW/826 PS sowie 900 Newtonmeter Drehmoment. Per Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe gelangt die Kraft allein an die Hinterräder. Für die hohe Leistungsausbeute mitverantwortlich sind unter anderem spezielle Ein- und Auslassventile, ein Titanauspuff und eine kleinere Kompressor-Riemenscheibe. Zudem wurde die Drehzahlgrenze des V8 auf 7.650 Touren angehoben. Ford nennt eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h.

Den GTD bezeichnet Ford als die bislang stärkste und schnellste Serienversion in der langen Historie der Baureihe Mustang Foto: Ford

Mit dem Mustang GTD will Ford auf der Nordschleife am Nürburgring eine offizielle Rundenzeit unterhalb der Sieben-Minuten-Grenze einfahren. Dabei helfen sollen ein Aerodynamik-System mit einem im Neigungswinkel variablen Heckflügel, Carbon-Keramik-Bremsen, semiaktive Dämpfer und ein Trockensumpf-Ölsystem. Mit dem optionalen Performance-Paket ist der GTD zudem mit einem großen Splitter und Diffusor sowie Magnesiumrädern im 20-Zoll-Format ausstaffiert. Preislich dürfte das straßenzugelassene Coupé mit GT3-Genen wohl in Ferrari-Regionen vorstoßen. In den USA kostet der Extremsportler umgerechnet rund 292.000 Euro. In Deutschland dürfte der Kundenendpreis deutlich darüber liegen.

Vermutlich kommendes Jahr dürfte der Mustang GTD auch nach Deutschland kommen Foto: Ford

Mario Hommen/SP-X