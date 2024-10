Neun-Monats-Plus bei den Transportern – EU-Nutzfahrzeug-Markt

Anzeige

SP-X/Brüssel. Der EU-Nutzfahrzeugmarkt ist in der ersten neun Monaten 2024 gewachsen. Die Branchenorganisation ACEA zählte insgesamt 1,17 Millionen neue Transporter, Lkw und Busse – 8,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs resultierte nicht zuletzt aus der starken Nachfrage in den vier großen Märkten: In Spanien fiel das Plus mit 16,7 Prozent besonders stark aus, Deutschland wuchs um 8,2 Prozent. Italien (plus 7,3 Prozent) und Frankreich (plus 5,8 Prozent) verbuchten ebenfalls einen Zuwachs.

Mercedes spendiert seinem mittelgroßen Transporter Vito ein Update Foto: Mercedes

Stark gefragt waren in den ersten drei Quartalen die Transporter. Knapp 990.000 Neuzulassungen entsprechen einem Plus von 10,6 Prozent. Weniger gefragt als zuvor (minus 7,5 Prozent auf 250.000 Einheiten) waren Lkw. Vor allem bei den schweren Modellen gab es ein deutliches Minus von knapp 10 Prozent. Wachstum gab es hingegen im Bus-Segment, wo die Zulassungszahlen um 16 Prozent auf 27.400 Einheiten zulegten.

In allen Fahrzeugsegmenten bleibt der Diesel der dominierende Antrieb. Vor allem bei den Lkw, die zu 95 Prozent mit Selbstzünder ausgerüstet sind. E-Motoren kommen auf 2 Prozent Marktanteil. Am stärksten ist der Elektroantrieb bei den Bussen, wo er auf 16 Prozent kommt (Diesel: 67 Prozent). Unter den Transportern waren 5,7 Prozent der Neuzulassungen rein elektrisch, der Diesel kam auf 85 Prozent.

Holger Holzer/SP-X