Neues Modell zum alten Preis – Hyundai i30

Der Hyundai i30 wird erneut überarbeitet. Dabei ändert sich eher wenig – auch in Sachen Preis.

SP-X/Offenbach. Hyundai bietet den frisch gelifteten i30 ab sofort für 27.600 Euro an. Der alternativ zum Fünftürer erhältliche Kombi kostet 1.000 Euro mehr. Den Antrieb übernimmt in der Basisvariante der im Zuge der Überarbeitung neu ins Programm genommene 1,0-Liter-Dreizylinderbenziner mit 74 kW/100 PS Leistung, alternativ ist ab 29.990 Euro ein 1,5-Liter-Vierzylinderbenziner mit 103 kW/140 PS zu haben. Für beide Antriebe ist gegen 2.000 Euro Aufpreis ein Doppelkupplungsgetriebe an Stelle der Handschaltung zu haben. Zur Serienausstattung zählen jeweils Touchscreen-Infotainment mit Navigation, Rückfahrkamera und Zwei-Zonen-Klimaautomatik.

Der Hyundai i30 erhält ein leichtes Lifting Foto: Hyundai

Der i30 ist bereits seit 2017 auf dem Markt, das letzte große Lifting datiert von 2020. Nun gab es auch noch einmal dezente Designänderungen wie einen leicht modifizierten Kühlergrill und Chrombesatz am hinteren Stoßfänger. Der Grundpreis der einzelnen Varianten ist nicht gestiegen, bislang leisteten beide Motoren jedoch jeweils 20 PS mehr.

