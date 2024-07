Neues Basismodell bestellbar – Toyota C-HR

Anzeige

SP-X/Köln. Toyota bietet den C-HR in einer neuen Basisvariante an. Als „Flow“-Modell kostet der Hybrid-Crossover 35.000 Euro, Alternativ ist ein Leasing ab 250 Euro pro Monat und ohne Anzahlung möglich. Zur Ausstattung zählen 17-Zoll-Felgen, Infotainment mit Cloud-Navigation und Zweizonen-Klimaautomatik. Für den Antrieb stehen das 103 kW/140 PS starke Vollhybrid sowie der Plug-in-Hybrid mit 145 kW/197 PS zur Wahl. Zur Markteinführung Anfang des Jahres startete der Fünftürer mit Coupé-Stilelementen zunächst in den höheren Ausstattungslinien, so dass mindestens 38.200 Euro fällig wurden.

Toyota ergänzt das Angebot für seinen kompakten Crossover Foto: Toyota

Holger Holzer/SP-X