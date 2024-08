Neuer EZ-6 kommt nach Europa – Kooperation zwischen Mazda und Changan

Anzeige

SP-X/Shanghai. Mazda wird seine neue Elektrolimousine EZ-6 voraussichtlich ab 2025 auch in Europa anbieten. Bei der Messepremiere im April in Peking wurde der knapp fünf Meter lange Stromer mit bis zu 600 Kilometer Reichweite noch als Auto aus China für China deklariert. Seit Juli wird das neue Modell beim Joint-Venture-Partner Changan Mazda in China produziert. Die beiden Unternehmen haben nun außerdem eine weltweite Kooperation im Elektroautogeschäft vereinbart. Changan ist nun offiziell Mazdas neue chinesische Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie Produktionsbasis für zukünftige Elektroautos, die man weltweit vermarkten will.

Auf der Auto China 2024 in Peking feierte der Mazda EZ-6 seine Premiere Foto: SP-X/Mario Hommen

Der Mazda EZ-6 soll im Herbst 2024 offiziell als globales Modell vorgestellt und zunächst auf dem chinesischen und europäischen Markt eingeführt werden. Um sicherzustellen, dass der EZ-6 auch Automobilkunden außerhalb Chinas gefällt, waren Mitarbeiter aus Mazdas europäischem Forschungs- und Entwicklungszentrum an der Abstimmung und Validierung des EZ-6 beteiligt.

Mario Hommen/SP-X