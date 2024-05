Neue Pakete, mehr Komfort – Land Rover Defender Modelljahr 2025

Anzeige

SP-X/Kronberg. Land Rover bietet zum Modelljahr 2025 für die Baureihe Defender einige neue Ausstattungsoptionen an. Speziell der mittelgroße 110 ist künftig in der Sedona Edition bestellbar, die auf der höchsten Ausstattungslinie X-Dynamic HSE basiert und sich unter anderem durch eine Lackierung in Dunkelrot auszeichnet. Optional lässt sich die lediglich für ein Jahr verfügbare Ausstattungsversion um ein „Black Pack“ und „Sedona Red Pack“ erweitern, die den Defender mit auffälligen Kontrastflächen in Hochglanzschwarz sowie mehr Abenteueroptik aufwerten.

Der Land Rover Defender 110 ist für ein Jahr lang in der „Sedona Edition“ bestellbar, die sich unter anderem durch einen dunkelroten Außenlack auszeichnet Foto: Land Rover

Für den Defender 130 können künftig für die zweite Reihe Kapitänssitze bestellt werden. Die Komfortstühle sind klimatisiert und mit Armlehnen bestückt. Außerdem erlauben sie einen breiten Durchstieg zur dritten Sitzreihe. Für die Versionen X und V8 bieten die Kapitänssitze außerdem extrabreite Kopfstützen. Für den Defender X-Dynamic HSE sind die geflügelten Kopfstützen als Teil des „Signature Interieur“-Pakets lieferbar. Das neue „Signature Interieur“-Paket bietet zudem ein Innenraum-Upgrade, das neben den geflügelten Kopfstützen auch 14-fach elektrisch verstellbare Vordersitze mit Heiz-, Kühl- und Memory-Funktionen umfasst.

Neu im Defender sind die besonders bequemen Kapitänssitze Foto: Land Rover

Insgesamt strafft Land Rover das Angebot an Ausstattungsversionen für den Defender. Künftig stehen die Versionen Defender S, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE, X und V8 zur Wahl. Die Preise starten bei 66.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X