Neue Mia aus Japan – Fomm Two Concept

Auf der Japan Mobility Show feiert der Fomm Two seine Premiere Foto: JAMA

SP-X/Tokio. Fomm, eine auf Forschung und Entwicklung kompakter Mobilitätslösungen spezialisierte Firma aus Yokohama, präsentiert auf der Japan Mobility Show mit dem Two Concept einen elektrischen Micro-Van für vier Personen.

Mit einer Länge von 3,40 Meter ist der Fomm Two ein bemerkenswert kompaktes Auto Foto: JAMA

Der Two fällt mit 3,40 Meter kurz sowie mit 1,48 Meter schmal aus, baut mit 1,89 Meter allerdings relativ hoch. Den Einstieg in den Innenraum ermöglichen zwei Schiebetüren mit großen Öffnungen. Vorne hat der Van einen zentralen Fahrersitz, der mittig in dem an Displayflächen reichen Cockpit positioniert ist. Im Fond bietet der Two zwei weitere Sitzplätze mit großzügiger Beinfreiheit. Die Gäste können jeweils ihre Beine am Fahrersitz vorbei ausstrecken. Dahinter befindet sich mittig außerdem ein Notsitz, auf dem der Fahrgast seine Beine zwischen den beiden Mittelsitzen hindurchstrecken kann. Das Innenraumkonzept des Two ähnelt damit dem des zwischen 2011 und 2013 in Frankreich gebauten Micro-Van Mia Electric.

Die Schiebentüren bieten zu beiden Seiten große Einstiegsöffnungen Foto: JAMA

Der nur rund 900 Kilogramm wiegende Dreisitzer wird von zwei E-Motoren mit jeweils 9 kW/12 PS Dauerleistung angetrieben. Im Zusammenspiel sollen die allein die Vorderachse antreibenden Aggregate bis zu 1.100 Newtonmeter Drehmoment bereitstellen. Mit seinem 16,7 kWh großen Akku soll der bis zu 100 km/h schnelle Van bis zu 100 Kilometer Reichweite bieten. Der Clou: Das Konzeptauto kann seine Räder um 90 Grad drehen und damit auch seitwärts etwa in enge Parklücken fahren.

Der Elektro-Van bietet ein modernes Styling Foto: JAMA

Offiziell wird der Two als Konzeptauto deklariert. Fomm will in Zusammenarbeit mit verschiedenen Industriepartnern allerdings den Serienbau vorantreiben.

Der Fahrer sitzt im Fomm Tow mittig in dem weitgehend digital eingerichteten Cockpit Foto: JAMA

Mario Hommen/SP-X