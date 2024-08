Neue Größe – Smart #5

Anzeige

SP-X/Brisbane. Smart will wachsen. Und tut es: Mit dem #5 kommt im Frühjahr 2025 das bislang größte Modell der ehemaligen Kleinstwagenmarke auf die Straße. Der Elektro-Crossover misst 4,70 Meter, wartet mit rund 600 Kilometern Reichweite auf und meistert dank Allradantrieb und Offroad-Zubehör im Notfall sogar leichtes Gelände.

Smart bringt 2025 den #5 nach Deutschland Foto: Smart

Nachdem die gemeinsame Tochter von Mercedes und dem chinesischen Hersteller Geely mit seinen zwei Crossover-Modellen #1 und #3 zunächst das Kleinstwagen-Erbe abgestreift hat, verlässt sie nun ihr angestammtes urbanes Biotop. Das dritte neuzeitliche Modell der Marke ist ein Familien-Crossover für Alltag und Reise in der Liga von Mercedes B-Klasse, Skoda Enyaq und Tesla Model Y. Die kantige Karosserie soll im Zusammenspiel mit einem großen Radstand für üppige Platzverhältnisse im Innenraum sorgen, die zumindest optional erhältlichen Offroad-Anbauteile und Zubehör wie Karosserie-Seitentaschen und Dachträger für einen Schuss Abenteuerflair. Die nun im Rahmen der Premiere im australischen Brisbane gezeigte „Summit Edition“ erinnert mit vollem Upgrade-Programm schon fast an echte Geländewagen wie den Defender von Land Rover.

Auch ein Zelt ist beim Händler zu bekommen Foto: Smart

Innen hingegen geht es eher elegant-modern als rustikal zu. Prägendes Element ist eine breite Horizontal-Bildschirmeinheit, die sich von der Mittelkonsole bis fast zur Beifahrertür zieht. Vielfach verstellbare Ledersitze, Eichenholz-Zierteile und eine Ambientebeleuchtung mit 256 Farben sollen den Premium-Anspruch der Marke unterstreichen, die sich selbst als etwas nahbarere Ergänzung zu dem zunehmend in Luxusregionen entschwindenden Mercedes-Modellen sieht, die im Autohaus direkt nebenan stehen. Smart stellt daher auch praktische Vorzüge wie die guten Platzverhältnisse für die fünf Insassen und bis zu 1.530 Liter Kofferraumvolumen besonders heraus.

Smart will Premium sein, aber Abstand zur Luxusmarke Mercedes lassen Foto: Smart

Noch keine offiziellen Angaben gibt es zum Antriebs- und Ausstattungsprogramm für Europa. Die Geely-Plattform, die Smart auch für sein neues Modell nutzt, arbeitet wahlweise mit 400 oder 800-Volt-Batteriespannung, kann entweder die relativ günstigen LFP-Batterien oder die leistungsfähigere NMC-Variante nutzen. Letztere wird in Verbindung mit 800-Volt-Technik wohl den Top-Modellen vorbehalten sein, die mit mehr als 600 PS und Allradantrieb aufwarten dürften. Die größte Batterie im Angebot fasst – offiziell bestätigte – 100 kWh und ermöglicht 740 Kilometer Fahrt nach chinesischer Norm. Im europäischen WLTP-Standard wären das gut 600 Kilometer. Zu haben sind außerdem Varianten mit reinem Heckantrieb, weniger Leistung und geringerer Reichweite; welche davon im kommenden Jahr nach Europa kommen, ist aber unklar. Wichtigster Markt für das Modell ist neben der EU China sowie das nun neu zu erschließende Australien. In den USA wird es den #5 nicht geben.

Im Zubehörprogramm finden sich auch Seitentaschen Foto: Smart

Preise nennt Smart gut ein halbes Jahr vor Marktstart nicht. Klar ist aber, dass der Neue die bisher bei knapp 40.000 Euro startende Preisliste der Marke deutlich nach oben erweitern wird. Obendrauf kommen möglicherweise auch noch die geplanten EU-Strafzölle, denn wie die anderen Smart-Modelle kommt auch der #5 aus einem chinesischen Werk nach Europa.

Innen gibt es große Displays Foto: Smart

Der #5 wird nicht das letzte neue Modell seit dem Einstieg von Geely vor vier Jahren sein. Die Marke will und soll wachsen und den Nischendimensionen entkommen, in denen sie zu Zeiten der Kleinstwagen Fortwo und Forfour gefangen war. In den ersten fünf Monaten gelang das nur bedingt: In China fanden sich rund 15.300 Neukunden, in Europa waren es 8.000. Für die kleineren Vorgänger entschieden sich im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch knapp 9.000 europäische Käufer. Diese könnten künftig zurückkommen, denkt Smart doch zumindest halblaut über die Neuauflage eines E-Kleinstwagens nach. Sollte der Fortwo-Nachfolger kommen, dürfte ein neuer Forfour auf dem Fuße folgen.

Für das Design ist weiterhin Mercedes zuständig, die Technik stammt von Geely Foto: Smart

Holger Holzer/SP-X