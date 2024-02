Neue Generation mit Deutschland-Start – Ford Mustang

In den USA fährt der neue Mustang schon ein paar Monate. Nun kommt er auch nach Europa. Die Basisvarianten spart sich die US-Marke aber.

Ford bringt den neuen Mustang nach Europa Foto: Ford

SP-X/Köln. Zu Preisen ab 60.000 Euro bietet Ford nun in Deutschland den neuen Mustang GT an. Den Antrieb des als Coupé und Cabrio angebotenen Pony Cars leistet ein 328 kW/446 PS starker 5,0-Liter-V8, zur Ausstattung zählen 19-Zoll-Felgen, Sperrdifferenzial und ein aktiver Klappenauspuff. Ebenfalls angeboten wird die leistungsgesteigerte Variante „Dark Horse“ mit 333 kW/453 PS und elektronischer Driftbremse. Die in den USA erhältlichen Vierzylindermodelle sind hierzulande nicht zu haben.

Der in der Heimat seit Mitte 2023 verfügbarer Mustang der 7. Generation basiert auf der gleichen Plattform wie sein Vorgänger, kommt aber mit komplett neu gestalteter Karosserie und neuem Innenraum-Design daher. Die Motoren wurden gegenüber dem Mustang VI überarbeitet. Unter anderem kommt im V8 ein neues Ansaugsystem mit zwei Lufteinlässen und zwei Drosselklappen sowie eine geschmiedete Kurbelwelle mit Polymerbeschichtung zum Einsatz. Für die Kraftübertragung sorgen wahlweise eine Zehnstufen-Automatik oder eine Sechsgang-Handschaltung. Den Kraftstoffverbrauch gibt der Hersteller mit 12,4 Litern an.

Holger Holzer/SP-X