Neue Einstiegsvariante – Audi Q4 E-Tron 35

Audi bietet mit dem 35 einen neue Einstiegsversion seines E-SUV Q4 E-Tron an. Der kommt mit akzeptabler Reichweite und guter Basisausstattung vorgefahren.

Den Q4 E-Tron bietet Audi nun auch als neue Basisversion 35 an

Den Q4 E-Tron bietet Audi nun auch als neue Basisversion 35 an Foto: Audi

Anzeige

SP-X/Ingolstadt. Ab sofort bietet Audi die Einstiegsversion 35 des Elektro-SUV Q4 E-Tron zu Preisen ab 45.600 Euro an. Die neue Basis wird von einem 125 kW/170 PS starken Elektromotor an der Hinterachse angetrieben, der den Zweitonner in 9,0 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt. Strom liefert aus ein 55 kWh großer Akku, der eine Reichweite von 355 Kilometern ermöglicht. Die Coupé-Version Sportback (ab 47.600 Euro) kommt 10 Kilometer weiter. Mit bis zu 145 kW lässt sich Gleichstrom nachtanken. Damit reichen 10 Minuten für 125 Kilometer.

Den Q4 E-Tron bietet Audi nun auch als neue Basisversion 35 an Foto: Audi

Serienmäßig verfügt der Q4 35 E-Tron über ein volldigitales Cockpit mit großem Touchscreen für Navigation und Infotainment. Elektrische Heckklappe, Parkpiepser, 1-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung und Multifunktions-Lederlenkrad sind ebenfalls serienmäßig an Bord. Der grundsätzlich vernetzte Q4 hat auch Zugang zum Application Store von Audi, der die Nutzung von Apps ohne Smartphone-Integration ermöglicht. Darüber hinaus kann ChatGPT in die Online-Sprachsteuerung integriert werden.

Dank einer 55 kWh großen Batterie soll der Basis-Q4 über 350 Kilometer Reichweite bieten Foto: Audi

Mario Hommen/SP-X