Neue Display-Welten – Genesis G80 geliftet

Mit seiner rund 5 Meter langen Limousine G80 hat Genesis bislang vornehmlich Freunde klassisch gestrickter Komfortwelten zu locken versucht. Künftig will der Koreaner auch modern orientierte Kunden abholen.

In Korea hat Genesis ein Facelift für die Komfort-Limousine G80 vorgestellt Foto: Genesis

SP-X/Seoul. Mit dem G80 bietet die koreanische Premiummarke Genesis seit 2020 eine Alternative zu Audi A6 und Mercedes E-Klasse an. Sie ist seit 2021 auch in Deutschland verfügbar. In ihrer Heimat Korea hat die Hyundai-Tochter nun ein Facelift der Komfort-Limousine präsentiert. Die äußeren Änderungen sind dezenter Natur, der Innenraum wurde hingegen umfassend modernisiert.

Im Seitenprofil bleibt der rund 5 Meter lange G80 weitgehend unverändert Foto: Genesis

Wie bei Facelifts üblich, wurden mit Front- und Heckschürze die Weichteile modifiziert, die in der neuen Ausstattungslinie „Sport“ einen zudem dynamischeren Eindruck vermitteln. Darüber hinaus wirkt der mächtige Kühlergrill dank modifizierter Gitteroptik prominenter, während die Doppelstreifen-Scheinwerfer neue LED-Matrix-Technik erhalten haben. Die Endschalldämpfer im Heck verbergen sich nun hinter V-förmigen Chromleisten, die das Wabengitter-Thema des Kühlergrills aufgreifen. Im Seitenprofil fallen die optional bis zu 20 Zoll großen Räder im Propeller-Design ins Auge.

Neu ist die Variante Sport, die unter anderem durch dynamischer wirkende Schürzen vorne und hinten auffällt Foto: Genesis

Stark modifiziert hat Genesis das Armaturenbrett, auf dem sich nun ein breites und in einem Gehäuse eingefasstes OLED-Display mit 27 Zoll Bildschirmdiagonale erstreckt. Durchs Lenkrad blickt der Fahrer wie gewohnt auf einen Bereich mit fahrrelevanten Informationen, während der rechte Teil über der Mittelkonsole für Fahrzeug- und Infotainment-Funktionen zur Verfügung steht. Weiter unten in der Mittelkonsole befindet sich eine Reihe mit Direktwahltasten sowie eine Bedieneinheit mit Drehknöpfen und Touchflächen zur Steuerung des 3-Zonen-Plus-Klimasystems. Hinzu kommen ein neues Multifunktionslenkrad, neue Oberflächenmaterialien sowie eine aufgeräumt wirkende Struktur. Geräuschdämpfende Reifen, eine optimierte Dachstruktur sowie frequenzsensitive Stoßdämpfer sollen helfen, Vibrationen und Geräusche im Innenraum zu verringern.

Die Version Sport darf auch weiterhin offen ihre Auspuffendohre zeigen Foto: Genesis

Zu den technischen Neuerungen gehören unter anderem ein Fingerabdruck-Authentifizierungssystem, beheizte Armlehnen sowie ein 14,6-Zoll-Display im Fond für Streaming-Dienste. Die ADAS-Systeme nutzen künftig eine höherauflösende Kamera, von der unter anderem die Kollisionsvermeidungssysteme sowie der ferngesteuerte Einparkassistent profitieren sollen.

Im Innenraum bietet die Sport-Version des G80 Rotaktzente und Applikationen in Carbon-Optik Foto: Genesis

Als Antriebe nennt Genesis die beiden bekannten Vier- und Sechszylinder-Benziner 2.5 T-GDI und 3,5 T-GDI, die wie bisher 224 kW/304 PS beziehungsweise 279 kW/380 PS leisten sollen. Der 2022 ausgemusterte Diesel wird also nicht zurückehren. Wann der aufgefrischte G80 nach Deutschland kommt, hat Genesis noch nicht verraten. Die Preise dürften wie bisher bei rund 54.000 Euro starten.

Wichtigste Neuerung im modernisierten Innenraum des G80 ist der nun einteilige OLED-Bildschirm mit 27 Zoll Diagonale Foto: Genesis

Mario Hommen/SP-X