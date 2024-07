Neue Basis wird Reichweitenkönig – Porsche Macan: Zwei weitere Antriebsversionen

Anzeige

SP-X/Zuffenhausen. Porsche baut das Antriebsangebot für den neuen Elektro-Macan von zwei auf vier Varianten aus. Neues Einstiegsmodell ist der 80.700 Euro teure Macan mit Heckantrieb, der 250 kW/340 PS Dauerleistung bietet sowie 265 kW/360 PS per Launch Control entfesselt. Damit soll das Elektro-SUV in 5,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten sowie maximal 220 km/h erreichen. Wie bei allen anderen Macan-Varianten ist eine 100 kWh große Batterie an Bord, die in eine Reichweite von 644 Kilometer erlaubt. Die Basis ist damit zugleich der reichweitenstärkste Macan.

Dem neuen Basis-Macan reicht ein Heckmotor. Der Verzicht auf ein zweites Antriebsaggregat sorgt für höheres Reichweitenpotenzial Foto: Porsche

Ebenfalls neu ist der allradgetriebene und zweimotorige 4S mit 330 kW/449 PS sowie 820 Newtonmeter Drehmoment beziehungsweise 380 kW/516 PS im Overboost. Die 90.7000 Euro teure Variante schafft den Sprint auf 100 km/h in 4,1 Sekunden. Die Reichweite beträgt 606 Kilometer.

