Neue Basis, Preise für GTX – VW ID.Buzz

SP-X/Hannover. VW reagiert auf den schwachen Absatz und erweitert das Angebot seines elektrisch angetriebenen ID.Buzz um die neuen Einstiegsmodelle Pure und Freestyle. Die ab September bestellbaren Varianten leisten 125 kW/170 PS, eine Batterie mit 59 kWh ermöglicht eine Reichweite von 330 Kilometern. Der weiß lackierte Freestyle mit dunkel genarbten Stoßfängern kommt mit einer kargen Ausstattung und fünf Sitzplätzen daher. 54.100 Euro kostet der antriebsgleiche Pure, der über mehr Assistenzsysteme, Klimaautomatik und Klapptische verfügt.

VW erweitert die Modellpalette des ID.Buzz um die Version mit langem Radstand Foto: VW

Die VW-Nutzfahrzeugsparte nannte auch Preise für die Topversion GTX des ID Buzz. Sie beginnt bei rund 73.100 Euro für die Version mit normalem Radstand und 79-kWh-Batterie. Alternativ gibt es den GTX mit längerem Radstand und 86 kWh für 74.900 Euro. Die Reichweite gibt VW mit 423 bzw. 475 Kilometern an. In beiden Fällen ist ein 250 kW/340 PS starker Zweimotor-Allradantrieb an Bord, der die 79-kWh-Version in 6,1 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt.

Über den gleichen Antrieb verfügt auch die ebenfalls ab sofort bestellbare Topversion Cargo 4Motion, die zu Nettopreisen ab 50.355 Euro angeboten wird.

Mario Hommen/SP-X