Neuauflage für 2025 abgesagt – Genfer Autosalon am Ende

SP-X/Genf. Der Genfer Autosalon, der über Jahrzehnte eine zu den großen internationalen Messeformaten der Autoindustrie zählte, wird 2025 nicht stattfinden. Laut einer offiziellen Pressemitteilung ist der Vorstand der Stiftung „Comité permanent du Salon international de l'automobile“ angesichts zu vieler Unwägbarkeiten nicht mehr bereit, das Risiko einer Neuauflage im kommenden Frühjahr einzugehen.

„Auto Future Now“ lautete das Motto vom Genfer Autosalon 2024. Eine Zukunft hat das Messeformat angesichts einer schlechten Resonanz allerdings nicht mehr Foto: SP-X/Holger Holzer

Damit dürfte auch das endgültige Ende der traditionsreichen Veranstaltung im klassischen Genf-Format besiegelt sein. Wie es in der Mitteilung heißt, habe die Stiftung die kantonale Stiftungsaufsichtsbehörde (ASFIP) formell um die Genehmigung zur Auflösung der Stiftung ersucht, da diese ihren statutarischen Zweck nicht mehr erfüllen könne.

Bereits in den Jahren 2020 bis 2023 wurde der Autosalon viermal in Folge abgesagt. Anfang 2024 erfolgte dann für einige überraschend die Ankündigung eines Neustarts, auch mit dem Ziel, das Format langfristig wieder etablieren zu wollen. Allerdings konnte der dann Ende Februar abgehaltene Autosalon nicht mehr an die glanzvollen Zeiten der Vor-Corona-Zeit anknüpfen. Von den großen Autokonzernen aus Europa zeigte sich lediglich Renault auf der Messe. Außerdem waren noch chinesische Marken wie MG Motor und BYD sowie einige Exoten vertreten. Die Zahl namhafter Aussteller und Premieren wie auch das Besucher-Interesse blieben im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit gering.

Trotz der absehbar schlechten Resonanz von Seiten der Industrie wollten die Messeverantwortlichen 2024 dennoch ein Lebenszeichen in der Hoffnung setzen, ab 2025 wieder mehr namhafte Aussteller nach Genf locken zu können. In der nun veröffentlichten Absage heißt es jedoch, dass „die Marktbedingungen in Europa für den Erfolg künftiger Ausgaben nicht förderlich sind.“

Der Name GIMS (Geneva International Motor Show) bleibt als Messeveranstaltung dennoch weiter bestehen. Wie schon in den Vorjahren soll es 2025 wieder ein Herbst-Pendant am Persischen Golf geben. Die nächste GIMS Qatar ist demnach für November 2025 in Doha geplant.

Mario Hommen/SP-X