Mut zur Mitte – Voyah Courage

So mutig wie es der Name suggeriert, tritt Voyahs Elektro-SUV nicht auf. Vielmehr zielt er auf die Mitte des Premium-Markts.

SP-X/Köln. Mit Voyah startet nun eine weitere chinesische Marke auf dem europäischen Premium-Elektromarkt. Die Dongfeng-Tochter tritt mit dem Courage Anfang 2025 zunächst im beliebten SUV-Segment an. Die Preise dürften bei 45.000 Euro starten.

Voyah kommt mit dem Courage nach Deutschland Foto: Dongfeng

Den potenziellen Tesla Model Y Konkurrenten gibt es mit Heckantrieb und maximal 215 kW/292 PS Leistung, der das 2,2-Tonnen-Auto in 6,8 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und bis mehr 200 km/h beschleunigen kann. Alternativ wird es eine Allrad-Variante mit zwei Motoren mit je 160 kW/218 PS Leistung geben. Die Energie beider Antriebsalternativen wird in einer 80 kWh LFP-Batterie gespeichert, die Laden mit 11 kW an Wechselstrom- bzw. bis zu 200 kW an Gleichstrom-Punkten unterstützt und für Distanzen von bis zu 470 km gut ist.

Das Design des 4,73 Meter langen SUVs hat zweifellos einen Hightech-Touch, doch im Gedränge zahlloser Wettbewerbsmodelle sticht der Voyah Courage eben auch nicht wirklich heraus. Luftkanäle an der Front sowie ein interaktiver, beleuchteter Kühlergrill vermitteln ansatzweise eine Eigenständigkeit. Keinen Mut für optische Experimente auch im Interieur: Das Design wirkt zwar hochwertig, bleibt dabei schlicht und geradlinig.

