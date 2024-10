München macht Druck – Kurzzeitparken an Flughäfen

Anzeige

SP-X/Berlin. Im Schnitt dürfen Kurzzeitparkende sich in den sogenannten Kiss&Fly-Zonen der größten Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 13 Minuten aufhalten, wie die Sprachlernplattform Preply ermittelt hat. Die größten kostenlosen Zeitfenster bieten mit 30 Minuten die Flughäfen in Graz und Klagenfurt. 20 Minuten sind es in Innsbruck und Basel-Mulhouse. Großzügigster Flughafen in Deutschland ist Nürnberg mit 15 Minuten. 10 Minuten erlauben Frankfurt, Berlin, Hamburg, Wien und Salzburg.

Soll der Abschied kostenlos sein, muss er in München besonders schnell gehen, denn hier sind lediglich 5 Minuten frei. Ebenfalls Eile ist Düsseldorf mit 7 und Stuttgart mit 8 Minuten gefragt.

Mehrzeit ist vielerorts recht teuer. 15 Minuten kosten in Zürich zum Beispiel umgerechnet 10,68 Euro. In Düsseldorf und Stuttgart sind es 10 Euro. Günstig sind hingegen Hannover mit 2 Euro, Frankfurt mit 2,50 Euro sowie Linz mit 2,70 Euro.

Mario Hommen/SP-X