München fast siebenmal so teuer wie Duisburg – Parken in der Innenstadt

Wer mit dem Auto in die Innenstadt fährt, muss vor allem in Metropolen mit hohen Parkkosten rechnen. Deutlich günstiger geht es im Ruhrgebiet.

SP-X/Köln. Innenstadt-Parken ist in München deutschlandweit am teuersten. Eine Analyse des Portals „billiger-mietwagen.de“ zufolge kostet eine Stunde dort im Mittel 3,26 Euro, womit die bayerische Hauptstadt deutlich vor Frankfurt mit 3,02 Euro landet. Rang drei unter den 17 untersuchten Großstädten gehe an Hamburg mit 2,93 Euro. Besonders teuer war jeweils das Parken an Hotels oder Flughäfen.

Die günstigsten Parkplätze gibt es der Untersuchung zufolge in Duisburg, wo im Schnitt 0,47 Euro pro Stunde fällig werden. Auf dem geteilten vorletzten Platz (Wuppertal, Bochum, Essen) ist das Parken mit 0,83 Euro bereits fast doppelt so teuer. Die günstigsten City-Parkplätze außerhalb von NRW gibt es in Dresden, wo im Schnitt 1,17 Euro fällig werden.

Holger Holzer/SP-X