Model-Y-Konkurrent für Europa – Voyah Courage

SP-X/Turin. Voyah bringt den Elektro-Crossover Courage nach Europa. Erstmals außerhalb Chinas zeigt sich der der Model-Y-Konkurrent nun auf dem Europe Day der Konzernmutter Dongfeng in Turin. Das erste für den globalen Markt entwickelte Modell der Marke soll bei Europas Kunden unter anderem mit Apple-Car-Play- und Android-Auto-Infotainment sowie fünf EuroNCAP-Crashtest-Sternen punkten.

Der Voyah Courage kommt nach Europa Foto: Dongfeng

Bei technischen Details ist der Hersteller noch zurückhaltend. Der Antrieb soll 200 kW/272 PS leisten, versprochen sind zudem sehr kurze Ladezeiten der nicht näher bezeichneten Batterie. In China steht das Modell unter dem dortigen Namen Zhiyin bereits kurz vor dem Marktstart, wann und zu welchem Preis es in Deutschland so weit ist, ist noch unklar.

Voyah ist die Premiummarke des staatlichen Autoherstellers Dongfeng, der bereits in einigen europäischen Ländern aktiv ist. Die edle Tochter will noch in diesem Jahr mit zwei Modellen in Deutschland starten, dem großen SUV Free und dem Van Dream. Der Courage könnte die dritte Baureihe im Portfolio der Chinesen werden.

Holger Holzer/SP-X