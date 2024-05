Mit und ohne Rollstuhl – Nissan Qashqai und Townstar als Taxi

Der Nissan Qashqai kann in einer Taxiversion von Intax geordert werden

Der Nissan Qashqai kann in einer Taxiversion von Intax geordert werden Foto: Intax.de

SP-X/Wesseling. Die Nissan-Modelle Qashqai und Townstar Kombi können nun auch in einer Taxi-Version von Intax geordert werden. Die vom Umrüst-Spezialisten modifizierten Modelle verfügen unter anderem über eine Folierung in der Farbe Hellelfenbein sowie über Vorrüstungen für Dachzeichen, Taxameter und Funk einschließlich der erforderlichen Verkabelung. Eine Notalarmanlage und eine zentrale Innenlichtschaltung gehören ebenfalls zum Umrüstumfang.

In Zusammenarbeit mit Mobitec bietet Nissan außerdem für den Townstar Kombi und den Primastar Kombi rollstuhlgerechte Umbauten an. Die Fahrzeuge haben eine Auffahrrampe und sind für die Mitnahme je eines Rollstuhls ausgelegt. Außerdem gibt es Drehklappsitze an den Seiten.

In Zusammenarbeit mit Mobitec bietet Nissan außerdem für den Townstar Kombi und den Primastar Kombi rollstuhlgerechte Umbauten an Foto: Nissan

Elfriede Munsch/SP-X