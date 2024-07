Mit über 600 PS durchs Gelände – Defender Octa

Dass es einen Markt für Hochleistungs-Geländewagen gibt, hat spätestens die erfolgreiche AMG-Version der Mercedes G-Klasse bewiesen. Defender will dem schwäbischen Allrad-Kasten nun etwas entgegensetzen.

SP-X/Düsseldorf. Geländewagen sind nicht nur Offroad-Arbeitstiere, sondern können auch als luxuriöse Prestige-Mobile dienen. Die Land-Rover-Submarke Defender addiert in ihrem neuen Top-Modell noch einen guten Schuss Fahrdynamik und tritt nun vor allem gegen die AMG-Varianten der Mercedes G-Klasse an.

Defender legt eine neue Top-Version seines Geländewagens auf Foto: Land Rover

Ausgewählte Kunden konnten den neuen Defender Octa schon seit einigen Wochen bei exklusiven Vorab-Premieren sehen. Einem breiteren Publikum präsentiert sich der Offroad-Bolide auf dem Goodwood Festival of Speed Mitte Juli. Kurz darauf öffnen die Bestellbücher für alle jene, die sich den mindestens 185.000 Euro teuren Edel-Allrader leisten wollen. Erhältlich ist ausschließlich die 110er-Variante, also der mittellange Viertürer.

Die Preise fallen klar sechsstellig aus Foto: Land Rover

Herzstück des nach dem klassischen Diamantschliff-Profil benannten Defender Octa ist ein 4,4-Liter-V8, den Land Rover von BMW bezieht und auch bereits in den Modellen der Range-Rover-Familie einsetzt. Im Defender gab es bislang nur den von den Briten selbst entwickelten 5,0-Liter-Achtzylinder, der aber langsam in Rente geschickt wird. Defender-Chef Mark Cameron betont die Vorteile des bayerischen Triebwerks: „Der speziell abgestimmte 4,4-Liter-V8-Mild-Hybrid-Twin-Turbo-Motor mit 635 PS liefert sofortiges Ansprechverhalten, Geschwindigkeit, außergewöhnliche Fahrbarkeit und eine höhere Kraftstoffeffizienz als jeder V8-Defender zuvor.“

Der V8 kommt auf mehr als 600 PS Leistung Foto: Land Rover

Zweite wichtige technische Zugabe ist das sogenannte „6D Dynamics“-Fahrwerk, das bislang den Top-Modellen der Range-Rover-Reihe vorbehalten war. Seine hydraulisch verbundenen Dämpfer sollen die Karosserie auch bei schneller Fahrt immer in der Waage halten; auf die im schweren Gelände störenden Stabilisatoren kann dadurch verzichtet werden. Auch Böschungswinkel und Bodenfreiheit wurden im Octa verbessert, die Karosserie liegt knapp drei Zentimeter höher als beim Standardmodell.

Wasserdurchfahrten bis ein Meter sind kein Problem Foto: Land Rover

Auch optisch setzt sich der Octa von seinen Schwestermodellen ab, bleibt dabei aber vergleichsweise dezent. Hingucker sind die 23 Zoll großen Reifen, für die extra die Radkästen vergrößert werden mussten. Außerdem erhält das Top-Modell eine neue Frontgestaltung mit besserer Offroad-Tauglichkeit und eine vierflutige Auspuffanlage am Heck. Hinzu kommen zahlreiche kleinere Detail-Upgrades wie die in einem Bronzeton gehaltenen Abschleppösen oder eine spezielle Aluminiumlegierung für den Unterbodenschutz. Zwei Sonderlackierungen in Kupfer und Grün sollen auch aus der Ferne als Distinktionsmerkmal dienen, wer es noch spezielle mag, bestellt eine mattierende Lackfolie gleich mit. Im Zubehörkatalog finden sich darüber hinaus speziell gestaltete Anbauteile wie der Luftansaugschnorchel im Carbon-Look.

Auch im Gelände soll der Octa Höchstleistungen bringen Foto: Land Rover

Preislich rangiert der Octa klar an der Spitze der Defender-Familie. Das nächststeure Modell ist der 368 kW/500 PS starke P500 mit 5,0-Liter-V8. Direktester Wettbewerber des Briten ist die frisch geliftete Mercedes-AMG G-Klasse mit 430 kW/585 PS und Preisen ab 189.329 Euro.

Der Innenraum wurde leicht aufpoliert Foto: Land Rover

Holger Holzer/SP-X