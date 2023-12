Mit Solardach und 400 kW – EnBW eröffnet drei neue Schnellladeparks

Bei fernreisenden E-Fahrern sind Schnellladeparks entlang der Autobahnen sehr gefragt. EnBW hat nun drei weitere Anlagen in Hessen und Bayern in Betrieb genommen.

EnBW baut sein Hypernetz weiter aus. Jetzt sind drei Schnellladeparks in Hessen und Bayern ans Netz gegangen Foto: EnBW

SP-X/Stuttgart. Der Energiekonzern EnBW hat drei weitere Schnellladeparks für E-Autos ans Netz genommen. 20 HPC-Ladepunkte mit 300 kW bietet die neue Einrichtung im hessischen Hüttenberg nördlich von Frankfurt entlang der A45. Der Park im bayerischen Aurach an der A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg kommt auf 16 HPC-Ladenpunkte. Ebenfalls an der A6 östlich von Nürnberg gelegen ist schließlich der neue Park Alfeld mit 8 Ladepunkten, an denen Stromkunden mit bis zu 400 kW tanken können. Bei allen drei Ladeparks befinden sich Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Die Anlage in Aurach wurde mit Solardach zur Eigenversorgung mit Sonnenstrom ausgestattet.

Das stetig wachsende Schnellladenetz von EnBW erlaubt aktuell rund 4.000 E-Autos gleichzeitiges Laden. Sein Hypernetz genanntes Stromtankstellenangebot will der Konzern aus Baden-Württemberg bis 2030 auf 30.000 Ladepunkte ausbauen.

Mario Hommen/SP-X