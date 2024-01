Mit Scheibenenteiser und Eiskratzer – Tipp der Woche: Scheiben von Eis befreien

Vereiste Scheiben lassen sich am besten mit Scheibenenteiser und einem Kunststoff-Eiskratzer frei bekommen, so der Expertenrat von Carglass Foto: Carglass

SP-X/Köln. Kälte und Frost setzen Autoscheiben draußen geparkter Fahrzeuge buchstäblich zu. Autofahrer müssen die Scheiben vor dem Losfahren von der Eisschicht befreien. Wichtig: Ein kleines Guckloch reicht nicht aus. Sowohl die Windschutzscheibe als auch die Seitenscheiben sollten großflächig frei sein und einen guten Durchblick gewähren. Außerdem müssen auch Blinker, Rücklichter, Scheinwerfer und Kennzeichen sowie das Autodach von Schmutz und Schnee befreit werden.

Vereiste Scheiben lassen sich am besten mit Scheibenenteiser und einem Kunststoff-Eiskratzer frei bekommen, so der Expertenrat von Carglass. Das Spray taut das Eis auf, der Eiskratzer erledigt den Rest. Der Scheibenwischer kommt erst zum Einsatz, wenn die Scheibe komplett eisfrei ist. Sonst riskiert man, dass die Gummilippen der Wischblätter beschädigt werden. Die Carglass-Experten empfehlen außerdem, die Scheiben sauber zu halten und regelmäßig Schmutz auf ihnen zu entfernen. Denn saubere Scheiben vereisen nicht so schnell. Eine Thermoschutzfolie sorgt außerdem für eine geringere Eisbildung auf den Scheiben. Von der Nutzung von Hilfsmitteln wie alte CD-Hüllen oder Metallwerkzeugen raten die Experten übrigens ab. Sie verursachen schnell tiefe Kratzer auf den Scheiben.

Elfriede Munsch/SP-X