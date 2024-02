Mit Fünfzigerjahre-Flair – Fiat 500 Collezione 1957

Mit dem Collezione 500 bietet Fiat das 500 Cabriolet mit Zweifarblackierung und Chromkappen für die Außenspiegel an Foto: Fiat

SP-X/Rüsselsheim. Fiat legt zum Geburtstag des historischen Cinquecento vor 67 Jahren ein Sondermodell des 500 mit Namenszusatz „1957“ auf. Die Jahreszahl definiert auch die Anzahl der Exemplare des Kleinwagens, die es auf ausgesuchten Märkten wie Deutschland und ausschließlich als Cabriolet mit elektrischem Stoffdach geben wird. Zu den Besonderheiten gehören eine Zweifarben-Lackierung in Weiß und Grün, 16-Zoll-Leichtmetallräder mit Diamantfinish in Weiß und verchromte Spiegelkappen. Innen gibt es elfenbeinfarbene Sitzbezüge mit Leder-Einsätzen von Poltrona Frau, ein in helles Holz eingekleidetes Armaturenbrett sowie eine Produktionsnummer-Plakette. Zur Ausstattung umfasst außerdem ein Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreeen und Nebelscheinwerfer.

Das Cockpit des 500 wurde beim 1957 mit einem holzverträfelten Armaturenbrett veredelt Foto: Fiat

Einzig verfügbarer Antrieb ist ein 51 kW/70 PS starker Mildhybrid-Benziner. Die Preise für den 500 Collezione 1957 dürften oberhalb von 23.000 Euro starten.

Jedes Exemplar des 1957 bekommt eine kleine Plakette mit der individuellen Produktionsnummer der Sonderserie Foto: Fiat

Mario Hommen/SP-X