Mit Elektrohilfe auf mehr als 800 PS – Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Den Mercedes SL gibt es nun als Plug-in-Hybrid Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Affalterbach. Mercedes-AMG elektrifiziert die Top-Variante des Roadsters SL. Im SL 63 S E Performance kommt der Plug-in-Hybridantrieb des offenen 2+2-Sitzers auf eine Systemleistung von 600 kW/816 PS und setzt damit einen neuen Rekordwert für die traditionsreiche Baureihe. Die Beschleunigung auf Tempo 100 dauert 2,9 Sekunden, maximal sind 317 km/h möglich.

Der Antrieb ist aus dem AMG GT Viertürer bekannt und kombiniert auch im SL einen 4,0 Liter großen V8-Biturbobenziner mit einem 150 kW/204 PS starken E-Motor Foto: Mercedes-Benz

Der Antrieb ist aus dem AMG GT Viertürer bekannt und kombiniert auch im SL einen 4,0 Liter großen V8-Biturbobenziner mit einem 150 kW/204 PS starken E-Motor an der Hinterachse. Letzterer ist vor allem als Unterstützung beim Anfahren sowie Beschleunigen und nicht als alleinige Antriebsquelle gedacht, die elektrische Reichweite fällt mit 13 Kilometern entsprechend gering aus. Geladen wird die nur 6,1 kWh große 400-Volt-Batterie an eine Wechselstromquelle mit maximal 3,7 kW.

Die Beschleunigung auf Tempo 100 dauert 2,9 Sekunden, maximal sind 317 km/h möglich. Foto: Mercedes-Benz

Bei der Technik geht Mercedes in die Vollen und spendiert dem Sportwagen ein Luftfederfahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung und Hinterachslenkung. Auch ein mechanisches Sperrdifferenzial ist an Bord. Der Allradantrieb arbeitet bedarfsgerecht und kann einen Teil der Antriebsenergie des E-Motors von hinten nach vorne umleiten. Optisch zu erkennen, gibt sich die teilelektrische Top-Variante unter anderem an der Ladeklappe unterhalb der rechten Rückleuchte, 20 Zoll großen, schwarzen Leichtmetallrädern und einer E-Performance-Plakette an den Kotflügeln.

Die Preise für den Plug-in-Hybriden dürften oberhalb von 200.000 Euro liegen Foto: Mercedes-Benz

Die Preise für den Plug-in-Hybriden dürften oberhalb von 200.000 Euro liegen. Das bisherige Top-Modell des SL 63 ohne E-Unterstützung (430 kW/585 PS) kostet 195.000 Euro, die Einstiegsversion SL 43 mit Vierzylindermotor und Hinterradantrieb gibt es ab 127.000 Euro.

Holger Holzer/SP-X