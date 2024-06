Mit dem Eingabegerät in die Zukunft – Lenkrad-Alternative

Das Lenkrad könnte ein Auslaufmodell sein. Die Industrie arbeitet bereits an Ersatz und Alternativen.

Anzeige

SP-X/Tokio. Im hochautomatisierten Auto ist das Lenkrad die meiste Zeit im Weg. Hitachi Astemo möchte es daher durch ein neuartiges Eingabegerät auf der Konsole zwischen Fahrer und Beifahrer ersetzen. Das Steer-by-Wire-System kommt ohne direkte mechanische Verbindung zu den Rädern aus, soll intuitiv bedienbar sein und gegenüber konventionellen Lenkungen zahlreiche weitere Vorteile bieten. So kann auf Lenkrad und Lenksäule verzichtet werden, was das Verletzungsrisiko bei einem Unfall mindert und Platz sowie Kosten spart. Zudem soll das an eine Computermaus erinnernde Gerät auch von älteren Personen mit nachlassenden Kräften einfach bedienbar sein.

Hitachi Astemo möchte das Lenkrad durch ein neuartiges Eingabegerät auf der Konsole zwischen Fahrer und Beifahrer ersetzen Foto: Hitachi Astemo

Neben der Übertragung des Lenkbefehls soll das Hitachi-Astemo-System den Fahrer unterstützen. Etwa indem es bei Seitenwind oder Fahrfehlern korrigierend eingreift. Zudem kommuniziert es mit dem Fahrer in gefährlichen Situationen und warnt durch Licht- und Tonsignale. Erste Tests haben laut den Entwicklern ergeben, dass Fahrer auf entsprechende Warnungen mit einer Reduzierung ihrer Lenk- und Fahrtgeschwindigkeit reagieren und so zu einer sichereren Fahrweise bewegt werden können.

Vorgestellt wurde die neue Technik nun im Rahmen einer Innovationsmesse. Eine unmittelbare Serienumsetzung ist aktuell nicht geplant. Mit der Entwicklung neuer Lenksysteme liegt der japanische Zulieferer allerdings im Trend. Spätestens wenn Autos zeitweise autonom fahren, stört das klassische Lenkrad den Fahrer in seiner Beweglichkeit. Die Branche arbeitet daher an unterschiedlichen Lösungen – von einfahrbaren und wegklappbaren Modellen bis hin zu komplett neuen Eingabegeräten.

Holger Holzer/SP-X