Mehr Weg spart Geld – Flughafen-Parken

Wer in den Urlaub fliegt, will sein Auto in vielen Fällen am Flughafen parken. Ein Preisvergleich zwischen unterschiedlichen Optionen lohnt sich.

SP-X/München. Das Parken am Flughafen kann richtig teuer werden. Vor allem in Düsseldorf, wo mit 129 Euro für drei Tage in Terminalnähe Rekordpreise genommen werden, wie aus einer Untersuchung des ADAC hervorgeht. Kaum günstiger ist Köln/Bonn mit 120 Euro, in Frankfurt auf Rang drei werden 109 Euro fällig. Vergleichsweise günstig ist München mit 49 Euro.

Sparen lässt sich mit einem weiter entfernten Shuttle-Parkplatz. In Düsseldorf sind drei Tage für 50 Euro zu haben, Spitzenreiter ist Stuttgart mit 66 Euro. Am günstigsten stellt man sein Auto in Köln/Bonn ab, wo Shuttle-Plätze für 35 Euro zu haben sind. Wer mehr als einen Kurztrip plant und sein Auto für die typische 14-tägige Familienreise in der Ferienzeit abstellen will, sollte frühzeitig buchen und entsprechende Rabatte nutzen. In Terminalnähe werden trotzdem mittlere dreistellige Beträge fällt, auf einem etwas weiter entfernten Platz liegen die Kosten inklusive Frühbucher-Bonus zwischen 72 Euro in Dortmund und 138 Euro in Hamburg.

Preisgünstigste Option ist in vielen Fällen aber die Anreise mit Bus und Bahn. Zwei Personen zahlen für den Transfer zwischen Hauptbahnhof und Flughafen sowie zurück in vielen Städten weniger als 15 Euro, vier Personen häufig um die 20 Euro. In Einzelfällen kann es aber auch mehr sein – etwa in München, wo die Fahrten zu zweit knapp 46 Euro und zu viert 52 Euro kosten.

Holger Holzer/SP-X