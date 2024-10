Mehr Tote und Verletzte im August – Unfallstatistik

Während sich im Mai und Juni die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland deutlich verringerte, kam es im Juli zu einem Anstieg. Dieser Trend setzte sich im August fort.

SP-X/Wiesbaden. Die Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland verletzten und getöteten Personen ist im vergangenen August gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Zahl der Verkehrstoten hat sich um 14 auf 281 erhöht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden 35.600 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt, was im Vergleich zum Vorjahresvergleichsmonat einem Anstieg um 6 Prozent oder 1.900 Verletzte entspricht. Rückläufig war hingegen die Zahl der polizeilich registrierten Straßenverkehrsunfälle. Hier wurden 1.800 weniger Fälle gezählt, was einem Minus um 1 Prozent entspricht.

Mario Hommen/SP-X