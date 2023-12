Mehr Schutz für Radfahrer – VW führt Ausstiegswarnung ein

EuroNCAP hat seinen Anforderderungskatalog um Maßnahmen gegen sogenannte Dooring-Unfälle erweitert. VW setzt deshalb in mehreren Baureihen auf einen neuen Ausstiegswarner.

In mehreren Baureihen hat VW einen Ausstiegswarner eingeführt, der künftig helfen dürfte, die Zahl der Dooring-Unfälle zu verringern Foto: VW

SP-X/Wolfsburg. VW führt in mehreren Modellen eine neue Ausstiegwarnung ein, die helfen soll, für Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer gefährliche Dooring-Unfälle zu verhindern. In den neuen Baureihen Passat, Tiguan und ID.7 ist dieses Feature künftig serienmäßig an Bord, für Golf sowie ID.4/ID.5 ist es optional bestellbar.

Die neue Ausstiegswarnung nutzt Radarsensoren im Heckbereich, die den hinteren Verkehrsraum überwachen. Nähert sich dort ein Verkehrsteilnehmer dem Fahrzeug, warnt zunächst ein LED-Licht im Außenspiegel. Sollte an vorderen oder hinteren Türen der Türöffner betätigt werden, ertönt zudem ein akustisches Warnsignal. In den ID-Modellen wird bei Kollisionsgefahr das Öffnen der Tür zudem kurzzeitig unterbunden.

VW reagiert mit dieser neuen Warnfunktion auf den von EuroNCAP Anfang 2023 um Maßnahmen gegen Dooring-Unfälle erweiterten Anforderungskatalog. Um beim Crashtest-Prozedere eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen, sind Autohersteller speziell bei neuen Baureihen gefordert, entsprechende Lösungen anzubieten.

Mario Hommen/SP-X