Mehr Reichweite für Combo und Zafira – Opel frischt seine elektrischen Personentransporter auf

SP-X/Rüsselsheim. Nach den gewerblichen Varianten spendiert Opel den Pkw-Versionen seiner Personentransporter ein Lifting. Der Hochdach-Kombi Combo Electric und die Großraumlimousine Zafira Electric fahren nun ebenfalls mit dem aktuellen Vizor-Markengsicht vor, zudem erhalten die nur als Stromer erhältlichen Personentransporter ein überarbeitetes Cockpit sowie weitere Assistenten. Am Antriebslayout ändert sich zwar nichts, jedoch steigt die Reichweite um bis zu 50 Kilometer (Combo) beziehungsweise 20 Kilometer (Zafira). Die überarbeiteten Modelle werden wohl ab Ende des ersten Quartals bei den Händlern stehen.

Wie bisher kommt der bekannte Stellantis-Konzern-Antrieb bei beiden Modellen zum Einsatz; er kombiniert einen 100 kW/136 PS starken E-Motor mit einer 50 kWh-Batterie. Alternativ hat Opel für den Zafira einen 75 kWh-Akku im Angebot. Der elektrische Combo fährt nun durch Detailverbesserungen am Antrieb sowie einer serienmäßigen Wärmepumpe rund 330 Kilometer weit, zuvor waren es 280 Kilometer. Mit dem großen Akku schafft der Zafira nun 350 Kilometer, mit dem kleinen rund 220 Kilometer. Beide Modelle verfügen ab Werk über einen dreiphasigen 11 kW-Onboard-Charger, an einer Schnellladesäule kann bis zu 100 kW Strom gezogen werden.

Das Vizor-Gesicht zieht sich beim Hochdachkombi und der Großraumlimousine über die gesamte Fahrzeugfront. Im Innenraum gibt es ein anderes Cockpit, neue, schneller arbeitende Infotainmentsysteme mit 10 Zoll großen Farb-Touchscreens stehen zur Wahl. Opel bietet zudem unter anderem einen adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Stop & Go-Funktion, 180-Grad-Rückfahrkamera, Voll-LED-Scheinwerfer (Zafira) und Matrix-Licht (Combo) an.

An den Abmessungen ändert sich nichts. Der Combo Electric ist weiterhin in zwei Längen (4,41 und 4,76 Meter) erhältlich. Die Langversion kann als Siebensitzer konfiguriert werden. Der elektrische Zafira ist wahlweise in zwei Längen (4,98 Meter und 5,33 Meter) verfügbar und bietet bis zu neun Personen Platz.

