Mehr PS und bessere Sitzposition – Toyota Yaris GR

Toyota hält an seiner Rennsemmel Yaris GR fest und spendiert dem sportlichen Kleinwagen nun ein Facelift.

Toyota überarbeitet den Yaris GR Foto: Toyota

SP-X/Köln. Toyota überarbeitet den Yaris GR. Der bislang 192 kW/261 PS starke Kleinwagen im Rennoutfit erhält umfangreiche Modifikationen, darunter mehr Leistung, ein Achtgangautomatikgetriebe und ein neues Cockpit.

Innen zieht ein neues Cockpit inklusive eines volldigitalen 12,3-Zoll-Kombiinstruments ein Foto: Toyota

Der modifizierte 1,6-Liter-Dreizylinder kommt nun auf 206 kW/280 PS und 390 Nm, ein Plus von 19 PS und 30 Nm. Mit der Leistungssteigerung einher gehen unter anderem verstärkter Ventiltrieb, höherer Einspritzdruck und haltbarere Kolben sowie Verbesserungen am Fahrwerk mit stärkeren vorderen Stoßdämpfern und geänderten Federraten. Als Alternative zum manuellen Sechsganggetriebe bietet Toyota nun eine für den Yaris GR entwickelte Achtgangautomatik an. Diese soll sehr schnelle Gangwechsel ermöglichen. Außerdem wurde die Karosseriesteifigkeit verbessert.

Der modifizierte 1,6-Liter-Dreizylinder kommt nun auf 206 kW/280 PS und 390 Nm, ein Plus von 19 PS und 30 Nm Foto: Toyota

Innen zieht ein neues Cockpit inklusive eines volldigitalen 12,3-Zoll-Kombiinstruments ein. Die Einstellmöglichkeiten des Fahrersitzes wurden zudem erweitert.

Der aufgefrischte, weiterhin ausschließlich als Dreitürer erhältliche Yaris GR ist optisch unter anderem an einem geänderten Kühlergrill und neu positionierten Nebel- und Bremsleuchten erkennbar. Zum Serienumfang zählen etwa das Toyota-Assistentenpaket Safety Sense, Navigation und ein digitaler Schlüssel. Auch das bislang optional verfügbare Kühl-Performance-Paket, das einen zusätzlichen Kühler, ein Ladeluftkühler-Spray und einen modifizierten Lufteinlass umfasst, ist jetzt Serie.

Die Facelift-Modelle dürften im Sommer starten. Der bisherige Einstiegspreis von 34.000 Euro wird wohl in weite Ferne rücken. Mit mindestens 40.000 Euro werden Fans rechnen müssen.

Elfriede Munsch/SP-X