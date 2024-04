Mehr Power für den Mittelklasse-Crossover – Lexus UX

Anzeige

SP-X/Köln. Für das neue Modelljahr hat Lexus seinen Mittelklasse-Crossover UX leicht überarbeitet. Wichtigste Änderung: Die Systemleistung des 4,50 Meter langen Hybridmodells UX 250 steigt von 135 kW/184 PS auf 146 kW/199 PS. Bei den Ausstattungsvarianten F Sport und Luxury Line arbeitet der 2,0-Liter-Vieryzlinder-Benziner als UX 250h E-Four immer mit Allradantrieb, hat also für die Hinterachse einen zweiten Elektromotor an Bord. Den Verbrauch der Hybride gibt Lexus mit 5,0 – 5,2 Liter für das Modell mit Frontantrieb und 5,6 bis 5,7 Liter für den Allrader an.

Für das neue Modelljahr hat Lexus seinen Mittelklasse-Crossover UX leicht überarbeitet. Foto: Lexus

Überarbeitet wurde zudem das 8 Zoll große Multiinformationsdisplay im Zentrum des Cockpits, das ab der Ausstattung Executive Line auf 12,3 Zoll wächst. Erstmals können sich Kunden auch für ein lederfreies Interieurpaket mit Stoff- oder Kunstledersitzen entscheiden.

Für mehr Sicherheit soll ein neuer Fahrermonitor mit einer auf der Lenksäule befindlichen Kamera sorgen. Sie erkennt, wenn ein Fahrer unaufmerksam oder müde ist und kann das Fahrzeug, wenn dieser auf Warnsignale nicht reagiert, bis zum Stillstand kontrolliert abbremsen.

Preise nennt Lexus noch nicht, der UX 250h wird wahrscheinlich ab rund 43.000 Euro, das Allradmodell ab etwa 57.000 Euro zu haben sein. Zudem bleibt weiterhin der UX 300e als reines Elektroauto im Angebot. Dieses, ab 50.900 Euro erhältliche Modell hatte Lexus vor einem Jahr umfassend aufgewertet.

Dirk Schwarz/SP-X