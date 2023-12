Mehr Leistung und ein „S“ – McLaren GTS

Der McLaren GT heißt an nun GTS Foto: McLaren

SP-X/Woking. Das von McLaren 2019 eingeführte Sportwagen-Modell GT wird zum Modelljahr 2024 in GTS umbenannt. Zugleich erhält die Baureihe ein optisches und technisches Update. So wurde die zweisitzige Mittelmotor-Flunder äußerlich etwa durch neue, schwarz glänzende Außenteile aufgewertet. Ebenfalls neu sind die Schmiederäder „Turbine“.

Anbauteile in glänzendem Schwarz sowie neue Aluschmiederäder werten den GTS optisch auf Foto: McLaren

Die Leistung des 4,0-Liter-V8-Biturbo hat McLaren um 11 kW/15 PS auf 466 kW/635 PS angehoben. Per Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe wird die Kraft allein an die Hinterräder geschickt. Parallel konnte das Gewicht des GTS im Vergleich zum GT um 10 auf 1.520 Kilogramm gesenkt werden. Wie bisher erledigt der Brit-Bolide den Sprint auf 100 km/h in 3,2 Sekunden, maximal sind 326 km/h drin.

Im Innenraum gibt es neue Bezüge für die Sportsitze Foto: McLaren

Der GTS setzt weiterhin auf ein intelligentes Adaptiv-Fahrwerk mit Liftfunktion. Letztere hebt den Vorderwagen schneller als noch beim GT an. Serienmäßig ist das Fahrzeug mit Keramik-Stoppern mit vorne 39 sowie hinten 38 Zentimeter großen Bremsscheiben ausgestattet. Aus Tempo 100 km/h soll der Bremsweg lediglich 32 Meter betragen.

Der Innenraum erfährt ebenfalls ein kleines Update, welches unter anderem neue Sitzbezüge aus Anilin-Leder beinhaltet. Wie bisher gibt es zwei Kofferräume mit zusammen 570 Liter Fassungsvermögen. Der GTS ist bereits bestellbar. Auslieferungen werden dann nächstes Jahr erfolgen. Der Preis dürfte bei über 200.000 Euro liegen.

Mario Hommen/SP-X