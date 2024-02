Mehr Kunden, mehr Autos – Carsharing

ShareNow ist einer der großen Carsharing-Anbieter in Deutschland Foto: ShareNow

SP-X/Berlin. Der Kundenstamm der Carsharing-Anbieter ist 2023 stark gewachsen. Nach Daten des Branchenverbands BCS waren zum Stichtag am 1. Januar 2024 in Deutschland rund 5,51 Millionen Fahrberechtigte bei den verschiedenen Anbietern registriert – gut eine Million oder 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der verfügbaren Autos wuchs um 27 Prozent auf 43.110. Insgesamt waren Angebote zum Auto-Teilen in 1.285 Gemeinden verfügbar, was einem Plus von 203 entspricht.

Besonders stark gewachsen ist laut BCS das sogenannte Free-Floating-Carsharing, bei dem die Fahrzeuge nicht an festen Plätzen übernommen und zurückgegeben werden müssen, sondern im kompletten Aktionsgebiet zu finden sind. Insgesamt waren in diesem Segment 4,5 Millionen Kunden registriert, 26 Prozent mehr als zuvor. Die Zahl der Fahrzeuge hat um 42 Prozent auf 26.350 zugelegt. Im stationsbasierten Carsharing lag der Zuwachs bei 10 Prozent auf gut eine Million Nutzer, die Flotte ist in ähnlicher Größenordnung auf 16.760 Fahrzeuge gewachsen.

Auch auf Anbieterseite gab es einen Zuwachs. Bei den stationsbasierten Diensten betrug das Plus gegenüber dem Vorjahr 44, so dass die Gesamtzahl nun bei 293 Unternehmen liegt. Stärkste Anbieter sind Stadtmobil, Cambio, TeilAuto und Book-n-Drive. Im Free Floating traten zwei neue Wettbewerber in den Markt ein, der nun sechs Teilnehmer zählt. Die größten sind Miles und ShareNow.

Holger Holzer/SP-X