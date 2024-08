Mehr als nur Rollstühle – Toyota bei den Paralympics

Als Partner der Olympischen Spiele in Paris setzt Toyota seine Vision von der „Mobilität für alle“ um. Bei den in der nächsten Woche beginnenden Paralympics unterstützen innovative Mobilitätslösungen Sportler mit Handicap.

SP-X/Paris. Nach den Spielen ist vor den Spielen. Mit dem Entzünden des paralympischen Feuers auf dem Place des Concorde beginnen für Toyota besondere Herausforderungen. Für einen Hersteller, der sich von einem Automobilunternehmen zu einem globalen Mobilitätsanbieter, auch für Menschen mit Behinderung wandeln will, ist Paris 2024 die perfekte Bühne.

250 Stück der 20 km/h schnellen APM sind bei Olympia im Einsatz Foto: Toyota

Wie die Vision von der „Mobilität für alle“ einmal funktionieren könnte, probt Toyota bereits seit Anfang des Jahres unter Realbedingungen in der künstlich errichteten und zu hundert Prozent vernetzen Modell-Metropole „Woven City“. Eine Art Stadt der Zukunft, die auf einem 175 Hektar großen Areal am Fuße des Mount Fuji gebaut wurde. Menschen, Gebäude und Fahrzeuge sind hier alle miteinander verbunden und kommunizieren über Daten und Sensoren. Neueste Assistenztechnologien wie In-Home-Robotik unterstützen die Einwohner ebenso wie sensorbasierte künstliche Intelligenz, die ständig den Gesundheitszustand der Bewohner kontrollieren. Ein ideales Testfeld für eine nicht nur in Japan immer älter werdende Gesellschaft und für Menschen mit Behinderungen sowie chronischen Gesundheitsproblemen, von denen es global rund 1,3 Milliarden geben soll – immerhin rund 16 Prozent der Weltbevölkerung.

Der autonome Rollstuhl „Whill“ wird über eine Navigations-App gesteuert. Als Prototyp hält er bereits auf Flughäfen in Tokio oder Los Angeles gehbehinderte Personen mobil Foto: Toyota

Für die Mobilitätsgarantie in Paris ist ab kommenden Mittwoch vor allem die Flotte der elektrischen „Accessible People Mover“ (APM) verantwortlich, die ganz ähnlich bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start waren. Für Paris wurden sie optisch und technisch noch einmal auf aktuellen Stand gebracht. 250 Stück der 20 km/h schnellen Kleintransporter sind im Einsatz, die Reichweite soll bei etwa 100 Kilometern liegen. Entwickelt wurde der APM in Belgien bei Toyota Motor Europe, gebaut werden die Golfcart ähnlichen E-Mobile bei Caetano in Portugal. Für den unkomplizierten Transport von Rollstühlen sorgen eine ausklappbare Rampe und spezielle Halterungen.

Das Projekt „GENNY“ aus der Schweiz arbeitet nach dem Prinzip der Segways, wobei sich der Rollstuhl durch Gewichtsverlagerung steuern lässt Foto: Toyota

Rollstuhlfahrer, die autark weitere Strecken bewältigen müssen, können bei den Paralympics auf den Yosh-E zurückgreifen. Eine elektrisch angetriebene Zugvorrichtung, die mit 90 Prozent aller Rollstühle kompatibel sein soll. Sie lässt sich über eine Halterung in wenigen Sekunden koppeln, hat eine Reichweite von 25 Kilometern und beschleunigt das Gespann auf maximal acht km/h. Yosh-E entstand in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Start-Up Klaxon und wird bei der Eröffnungsfeier 150 Sportler mobil halten, danach stehen 50 Einheiten im Paralympischen Dorf zur Verfügung.

Toyoto bietet in Paris viele innovative Lösungen, die Toyotas Leitspruch „Wir lassen keinen zurück“ seriös untermauern Foto: Toyota

Wer es sportlicher mag, kann demnächst vielleicht sogar auf einen getunten Yosh-E umsatteln. Gazoo-Racing, Toyotas Motorsportabteilung, zeigt im Inclusive Mobility Park, unweit vom Eifellturm, aktuell eine heiß gemachte Version, die deutlich kräftiger beschleunigt und bis zu 40 km/h schnell sein soll.

Beim „JUU“ wiederum handelt es sich um einen elektrisch angetriebenen autonomen Rollstuhl, der selbstständig auch steilste Treppen heraufklettern kann Foto: Toyota

In der Open-Air-Ausstellung unter einer S-Bahn-Trasse können Besucher auch den C-Walk S ausprobieren, ein elektrisches Dreirad auf dem sich die Para-Athleten sitzend fortbewegen, in einem Korb im Heck kommen die Sportsachen unter. 60 Stück sind während der Spiele unterwegs, dazu 190 E-Roller mit dem Namen

C-Walk T.

Toyota nutzt den Inclusive Mobility Park während der Spiele als Schaufenster, um weitere Visionen der Mobilität für alle zu präsentieren. Unter anderem den autonomen Rollstuhl „Whill“, der gesteuert über eine Navigations-App als Prototype bereits auf Flughäfen in Tokio oder Los Angeles gehbehinderte Personen mobil hält. Spätere Einsätze in Museen wie dem Louvre sind geplant. Beim „JUU“ wiederum handelt es sich um einen elektrisch angetriebenen autonomen Rollstuhl, der selbstständig auch steilste Treppen heraufklettern kann. Das Projekt „GENNY“ aus der Schweiz schließlich arbeitet nach dem Prinzip der Segways, wobei sich der Rollstuhl durch Gewichtsverlagerung steuern lässt.

Alles innovative Lösungen, die Toyotas Leitspruch „Wir lassen keinen zurück“ seriös untermauern. Dass Mobilität für alle zukünftig auch ein lukratives Geschäftsfeld sein dürfte, wirft dabei keinerlei Schatten auf Toyotas Engagement.

Tomas Hirschberger/SP-X