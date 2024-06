Marktstart Ende August – Citroen Ami

Das lange Warten hat ein Ende: Der kleine Citroen Ami ist nun in Deutschland bestellbar.

Der Citroen Ami startet nun auch in Deutschland

Der Citroen Ami startet nun auch in Deutschland Foto: Citroen

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Zu Preisen ab 8.000 Euro erfolgt nun die Markteinführung des Citroen Ami Ende August in Deutschland. Alternativ lässt sich elektrische Micro-Mobil ab einer Monatsrate von 39 Euro bei einer Laufzeit von drei Jahren, einer Anzahlung von 1.500 Euro und einer jährlichen Laufleistung von 5.000 Kilometern leasen. Der 2,41 Meter lange Zweisitzer der Fahrzeugklasse L6e mit seinem 6 kW/8 PS starken E-Antrieb wird ausschließlich online vertrieben. Die Reichweite liegt bei 75 Kilometern, maximal fährt der Ami 45 km/h schnell. Gefahren werden darf er in Deutschland mit 15 Jahren, wenn ein Führerschein der Klasse AM vorliegt.

Der Citroen Ami startet nun auch in Deutschland Foto: Citroen

Das Basismodell „Ami“ fährt frugal ausgestattet vor. Die Ausstattungsversionen „Colour“ (ab 8.400 Euro) und „Peps“ (ab 9.000 Euro) bieten etwa farbige Dekorelemente, Fußmatten, Stauboxen sowie die Möglichkeit, das Smartphone zu integrieren.

Elfriede Munsch/SP-X