Marktanteil steigt auf 92 Prozent – Fast nur noch neue Stromer in Norwegen

SP-X/Oslo. Während in Deutschland ein verändertes Förderregime und eine zunehmende Skepsis gegenüber E-Autos für rückläufige Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen sorgen, werden in Norwegen derzeit Autos mit Verbrennungsmotor marginalisiert. So kamen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 in dem skandinavischen Land 57.960 Elektroautos neu auf die Straße, während die Zahl der Neuwagen mit Verbrennungsmotor auf 9.754 sank. Damit stieg der Anteil der Elektroautos an allen Neuzulassungen in Norwegen auf 85,6 Prozent. Besonders hoch war der Anteil im vergangenen Juli. Von den 6.456 Neuzulassungen entfielen 5.934 auf E-Autos, was einem Marktanteil von 92 Prozent entspricht, wie die jüngsten Zahlen der norwegischen Straßenbehörde OFV zeigen. Zum Vergleich: In Deutschland schwankte der Anteil der BEV in den ersten sechs Monaten 2024 laut Kraftfahrtbundesamt zwischen 10,5 und 14,6 Prozent. Zusammen mit den Plug-in-Hybriden lag der Anteil der Neuwagen mit Elektroantrieb im Juni bei 19,8 Prozent.

Mario Hommen/SP-X