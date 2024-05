Markt wächst im April weiter – Gebrauchte E-Autos

Anzeige

SP-X/München. Der Markt für gebrauchte E-Autos wächst. Im April ist die Zahl der Besitzumschreibungen in Deutschland im vierten Monat in Folge gestiegen, wie der ADAC mitteilt. Demnach wechselten 13.040 Fahrzeuge den Halter. Im April des Vorjahres lag die Zahl bei knapp 6.000 Fahrzeugen. Der Automobilclub rechnet mit weiter steigenden Zahlen. Dafür sorg auch der weiterhin hohe Anteil von Gewerbekunden an den Neuwagen-Zulassungen: Im April war dieser doppelt so hoch wie der der Privatkunden. Aufgrund der wesentlich kürzeren Haltedauer von Fahrzeugen in Firmenflotten sichere dies einen beständigen sowie erforderlichen Zulauf von E-Autos in den Gebrauchtmarkt.

Holger Holzer/SP-X